Леся Нікітюк в мереживній білизні спокусила рельєфним тілом на фото зі спальні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча зізналася, як їй вдалося зробити прес рельефонм

Леся Нікітюк зізнається, що сексуальність їй допоміг розкрити коханий, який навчив її любити себе і пишатися своїм зростом і стрункими формами. Тепер ведуча сміливо може брати участь у пікантних фотосетах і демонструвати хвилюючі вигини на камеру, що вона і зробила, похвалившись спортивними досягненнями.

Леся показла серію фотознімків в мереживній білизні смарагдового кольору. Комплекст лише підкреслив її стрункі форми і хвилюючі вигини, а також дозволив показати рельєфний прес. На одному з фото ведуча позує в білій легкій сорочці, зав'язаній під грудьми, а на другому – лише в білизні.

Судячи по хештегу, Леді Ле робить планку щодня і вже помітила результати своїх зусиль. Крім того, вона дотримується інтервального голодування.

"Я не скажу, що вона особливо допомагає якщо жерти смажене, багато солодкого і мучного! Але на фото номер 2 хоч якийсь рельєф з'явився. Я не про живіт. Коротше, якщо у вас немає часу на планку кожен день, напишіть в коментах слово прес, може хоч хлопець з'явиться з нормальним пресом в кишені", - з гумором підписала гарячі кадри Леся. Шанувальники оцінили зовнішній вигляд ведучої.

А так взагалі дуже файно вийшло

Леся, ти просто красуня

Як дівчинка зовсім

Красуня

Ух ти яка

Мені здається, що з такою фігурою, як у тебе і планка не потрібна

Супер краса

Комплект дуже гарний

Леся, ви запаморочливо неймовірні!

Красива фігура

Скріншот коментарів

Також Леся поділилася фото з бекстейджа зйомок зі своїм колегою Сергієм Притулою. Вона встигла змінити кілька ефектних образів і покрасувалась в ажурній сітчастої спідниці і кораловому топі, доповнивши лук довгими чорними рукавичками, а також позувала в компанії співведучого шоу "Хто зверху?" в коротких джинсових шортах і атласній сорочці з принтом у вигляді зебр, яку вона зав'язала на вузол під грудьми.

Леся Нікітюк поділилася закулісними знімками зі свіжою фотозйомки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, раніше Леся Нікітюк у прозорій невагомій сукні запалила під час фотосету в студії.