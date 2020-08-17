Леся Нікітюк в касці заінтригувала заявою: моя кар'єра могла бути іншою

Леся Нікітюк разом з командою свого тревел-шоу Le Маршрутка продовжує їздити по Україні і відвідувати найцікавіші і незвичайні місця. Так, зараз вони знаходяться в Кривому Розі, де телеведуча вже встигла зробити фірмові жартівливі фото зі своїм колегою Богдановичем. А на свіжому кадрі Леді Ле і зовсім з'явилася в дуже несподіваному луці працівниці заводу.

Нікітюк відображена в чорних робочих штанях, яскравій оранжево-чорній спецівці і білій касці. Знімок зроблений на території великого металургійного комбінату в Кривому Розі.

Леся Нікітюк постала в образі ефектною працівниці заводу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У підпису Леся зробила несподівану заяву про те, як могла б скластися її кар'єра, і подякувала за теплий прийом. Не обійшлося і без жартів, за які її так люблять шанувальники.

".. моя кар’єра могла бути іншою.. я могла бути не ведучою, а ведучим працівником заводу! Бачити ви могли б мене не на «голубих екранах», а на дошці пошани. Я знаю по своїй сім’ї, як важко працювати на виробництві!!! Коли мій тато йшов на роботу я ще спала, коли мій тато приходив з роботи- я ВЖЕ спала! З татом я познайомилась аж у 7му класі. Класний мужик. Сьогодні на АрселорМіттал Кривий Ріг.. я побачила як виглядають справжні чоловіки. Роботящі, втомлені, з іскоркою в очах і вогнем у серці. А на обличчях велика посмішка) дякую за прийом", - поділилася ведуча.

Леся Нікітюк показала фото з металургійного заводу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знаменитість також виклала відео, зроблене прямо у величезному кар'єрі.

"Мене часто запитують, чому я не заміжня, дітей немає... Хлопці, я вся в кар'єрі!" - говорить у відео Леся і одягає каску, після чого камера показує вражаючі розміри котловану.

Фолловери відразу ж відзначили, що Нікітюк дуже до лиця форма і оцінили її колоритні фото і почуття гумору.

О Господи. Лэсичка ти прекрасна, хоч на блакитних екранах, хоч в робі , хоч у житті. Дуже люблю тебе і твій гумор

Якби був такий ведучий працівник , то робота б зупинилась. Вся увага була б прикута до Вас, Лесю)

Помагательніця Леся

неправльно написали треба було написати обережно працює леся

Лесюня, хапай гарного чоловіка і тягни в ЗАГС, в господарстві згодиться! Борщу не зварить, зате зварить метал

Красуня

Симпатичний сталевар,красотулечка

А Ви часом не підробляєте працівником заводу? Просто форма Вам дуже пасує

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в небесно-блакитному кроп-топі і міні з пікантним розрізом підкорила стрункими формами.

Також стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі і показала свій сніданок.