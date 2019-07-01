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Леся Нікітюк у Флоренції здивувала несподіваною зустріччю з віце-губернатором Тоскани

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2019 - 16:26
Леся Нікітюк у Флоренції здивувала несподіваною зустріччю з віце-губернатором Тоскани
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У Нікітюк у Флоренції видався насичений день

Леся Нікітюк щосили насолоджується відпочинком в Італії, а саме – у Флоренції, куди українська співачка прилетіла буквально вчора ввечері, 30 червня. Також відзначимо, що Нікітюк відвідала Італію з більш ніж важливим приводом! Саме в цій країні ведуча Регіна Тодоренко планує пишно відсвяткувати своє весілля з Владом Топаловим! І колега Регіни по шоу "Орел і Решка" також у списку запрошених гостей.

І поки всі чекають і знаходяться в передчутті такої важливої події, Нікітюк вирішила вивчити краси і пам'ятки Флоренції.

Перш ніж відправитися на прогулянку Леся показала шанувальникам пару яскравих фото, похвалившись видом зі свого вікна.

"Ciao Firenze! Церква Santa Croce і Національна бібліотека прямо в мене під носом! Вид з тераси розкішного готелю", - підписала знімок Нікітюк.

При цьому на фото Леся позує тільки в одному халаті, елегантно виставивши спортивні ніжки і оголивши одне плече.

Леся Нікітюк у Флоренції здивувала несподіваною зустріччю з віце-губернатором Тоскани

Леся Нікітюк у Флоренції здивувала несподіваною зустріччю з віце-губернатором Тоскани

Леся Нікітюк в Італії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Більш того, Нікітюк провела не просто розважальний день у Флоренції! Телеведуча навідалася до віце-губернатора Тоскани Еудженіо Джані! Як розповіла ведуча, саме цей чоловік посприяв тому, що Київ і Флоренція стали містами побратимами. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Що стосується фото Нікітюк, то шанувальники поспішили залишити свої відгуки:

  • "Ну дуже-дуже гарні ноги!"
  • "Розкішна і неймовірна!"
  • "Красивий пейзажі"
  • "Ну ти, Лесю, і красуня!"

Леся Нікітюк у Флоренції здивувала несподіваною зустріччю з віце-губернатором Тоскани

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк умилила фотосесією з конем. Хоча телеведуча не упустила можливості показати і стрункі форми.

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Новини України Леся Нікітюктелеведущая
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