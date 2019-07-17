Леся Нікітюк блиснула тонкою талією в облягаючому кораловому платті

Леся Нікітюк продовжує балувати свою багатомільйонну армію шанувальників яскравими образами зі зйомок нового проекту на "Новому каналі", де Леся працює телеведучою. На даний момент відомо, що шоу називається "Шалена зірка", ймовірно воно вийде на екрани восени цього року. Інші деталі поки що тримають в секреті.

Зате Нікітюк поспішає показати образи буквально з кожного нового ефіру, який записують заздалегідь. Не так давно, Леся в прямому сенсі сяяла в строкатому жовтому платті. Сукня зроблена з повітряної органзи. Родзинка образу - корсет і "спідниця-пачка".

Сьогодні, 17 липня Нікітюк показала шанувальникам вже інший образ, також в сукні.

Леся позує в асиметричній відвертій сукні насиченого коралового відтінку. Талію телеведучої підкреслює блискучий пояс.

Леся Нікітюк і Микита Ломакін

Проте постійну рубрику "Образ дня" Нікітюк в цей раз вирішила урізноманітнити. І показала "Друга дня". Так, у гримерку до телеведучої прийшов співак Микита Ломакін.

При цьому вони зачепили тему схуднення Ломакіна. Молодий співак підкреслив, що суттєво схуд всього за місяць. Його секрет - самоконтроль, а також підрахунок калорій. За словами виконавця, він прорахував за формулою свій базовий обмін речовин, скільки калорій в день він витрачає і скільки йому потрібно. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Більш того, Нікітюк також опублікувала окремо фото свого вчорашнього образу - в яскравому жовтому платті. Поряд з телеведучою - її улюбленець і вірний супутник песик Рафік.

“Улюблена робота! #лесяникитюк #шаленазірка #new program", - підписала фото Нікітюк.

Яскрава Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі також залишили коментарі:

“Яка гарна!!! Краще б в ньому на червону доріжку"

"Лялечка"

"Ти просто бомба, це плаття дуже пасує тобі"

"Барбі"

"Кульбаба!"

"Жовтий колір, це Ваш колір"

"Супер прикольний прикид!"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк відвідала червону доріжку Одеського міжнародного кінофестивалю, який стартував 12 липня.

На червоній доріжці Леся в прямому сенсі блищала в ефектній довгій вечірній сукні з глибоким декольте. Сукня декорована бузковими паєтками. Однак не всім шанувальникам української ведучої сподобався її новий образ. Деякі зазначили, що сукня не дуже підходить Лесі.