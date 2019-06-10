Леся Нікітюк блиснула ідеальними формами в спокусливому вбранні (відео)

Леся Нікітюк продовжує показувати шанувальникам десятки своїх нових образів. Відзначимо, що на даний момент активно відбуваються зйомки нового сезону популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", ведучим якого також є Сергій Притула. І до речі, Нікітюк сьогодні, 10 червня, підкреслила, що настав день зйомок останнього випуску нового сезону. Як жартома зазначила Нікітюк: "сьогодні залишилося відпрацювати, відшутити над 20-ма зірками... завтра вже устриці, пиво, хлопчики."

А тим часом, українська телеведуча поспішає показувати короткі відео в нових нарядах. Так, у розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Нікітюк показала відео, знову милуючись своїм відображенням у дзеркалі. При цьому на ведучій – досить відвертий образ.

Нікітюк позує в комплекті з ультра короткого топа і облягаючій спідниці-олівці з тканини тілесного кольору. Крім того, наряд прикрашений ефектними гіпюровими вставками. Слід зазначити, що топ вигідно підкреслює декольте своєї власниці.

До образу – відповідний макіяж з акцентом на очі. І зачіска з об'ємних локонів. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Стильна Леся Нікітюк

Нагадаємо, що раніше шанувальники Нікітюк активно стежили за долею" сукні її мами. Так, в гардеробі своєї мами Леся знайшла літнє плаття з квітковим принтом. Телеведуча вирішила забрати його і трохи освіжити – зробити більш сучасним. Леся зазначила, що плаття було куплено ще в 1970-х роках.

І ось, важливий момент настав! Леся Нікітюк показала, як трансформувалося мамине плаття. Більш того, Леся навіть знялася в одному з ефірів "Хто зверху?" в цьому вбранні. Вийшло дуже сучасно. Не скажеш, що сукня 70-х років минулого століття.

Також до цього Нікітюк показала інший за характером образ – в ефектній міні-сукні з відкритими плечима і зоною декольте. Шанувальники телеведучої навіть назвали її "жрицею" в такому вбранні. Так як воно прикрашене оригінальним золотим принтом.