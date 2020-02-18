Леся Никиитюк рассекрестила свої параметри і спокусила розкішним бюстом

Леся Нікітюк - володарка струнких форм і модельного зросту. У дитинстві дівчина комплексувала через свою зовнішність, їй було складно підібрати одяг за розміром - всі речі були замалі. Тепер же вона з задоволенням демонструє фігуру на публіці і хвалиться пляжними знімками, а дизайнерські вбрання сидять на ній ідеально. Так, ведуча вирішила розсекретити свої параметри і відкрито написала про це в Instagram.

Леді Ле опублікувала досить пікантні фото, на якому продемонструвала розкішний бюст. Вона позує у вбрані з об'ємними рукавами,що максимально оголює лінію декольте. Акцент в макіяжі зроблений на виразні очі.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"My secret. Кожен день, мінімум 1 або навіть 2 рази, на протязі всього мого житті (21 рік) мені говорять одну і ту ж фразу!

- Ого! Ви така висока.

Серйозно?!? Це перше що приходить в голову кожному зустрічному! Погано??? Ні, це непогано... просто я чую це кожен Божий день! Давайте раз і назавжди я ще раз нагадаю всьому світу, свої параметри, коли ви мене зустрінете, будете в курсі!

- Зріст 180 см (плюс каблук 7-10 см)

-довжина ноги від стегна 110 см

-розмір ноги (40,41)

-об'єм грудей 90,

-талія 68,

-стегна 100!

І найголовніше... мезинец 4 сантиметри", - підписала теледіва знімок, рассекретивши всі свої параметри.

Шанувальники Леді Ле прийшли в захват від гарячого фото і похвалили зірку за відвертість.

Леся,ви незвичайна,не схожа на звичних зірок,ві особлива,вас люди люблять!

Леся, як завжди красуня

Афродіта

Агонь....пантера перед стрибком...

Леська, ти супер

Леся, а ви не замислювалися про кар'єру моделі? Ви ж просто, як з обкладинки журналу

Красива

Красуня

Гарна

Богиня...

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала яскравий образ червоній водолазці з помітним макіяжем очей і поділилася враженнями від походу на всесвітньо відоме шоу.