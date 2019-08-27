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"Леся Кардашьян": Нікітюк вразила фанатів новою фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.08.2019 - 14:32
"Леся Кардашьян": Нікітюк вразила фанатів новою фігурою
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча продовжує дивувати мережу "змінами" у зовнішності

Весела і позитивна телеведуча Леся Нікітюк ніколи не втрачає почуття гумору - за що багато її і люблять. Так, нещодавно вона показала себе після "ринопластики", неабияк повеселив шанувальників знімком зі свинячим п'ятачком замість носа. Тепер же знаменитість вирішила змінити свою фігуру.

На своїй Instagram-сторінці Леся опублікувала яскравий фото-колаж з відпочинку в одному з престижних готелів Туреччини. На знімку вона зображена біля басейну в мірко-бікіні, солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах.

З допомогою фотошопу ведуча помітно збільшила собі сідниці, а також "зробила" осину талію. Жартівниця Нікітюк попросила фанатів підказати, з якою ж фігурою їй краще.

&quot;Леся Кардашьян&quot;: Нікітюк вразила фанатів новою фігурою

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Нарешті відпочинок!!! З якою фігурою йти на пляж? Доречі я в крутому готелі, прилітайте", - поцікавилася артистка.

Багато фоловерів відразу ж помітили схожість Лесі з "новою" фігурою зі світською левицею Кім Кардашьян і почали активно висловлювати свою думку щодо таких змін.

  • Аххааааа. Леся Кардашьян
  • Попа як у Кім
  • Шикарна ЛесЯ
  • Ох, Лесюня, Ох, красуня. Своя фігура супер!!! Не відняти, не додати
  • Почуття гумору як завжди на висоті
  • З натуральною що зліва!)))
  • Мені подобається перша) зліва) красива) та що праворуч трохи перебір )))) краса в унікальності! Ще не один фотошоп не зміг у своїй креативності перемогти Бога!
  • Оце насмішила! Звісно бери свою
  • Багіня фотошопу :-)
  • Бомба
  • Друга фотка така реалістична, Кім Кардашьян по УКРАЇНСЬКИ

&quot;Леся Кардашьян&quot;: Нікітюк вразила фанатів новою фігурою&quot;Леся Кардашьян&quot;: Нікітюк вразила фанатів новою фігурою

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк похвалилася лакшері відпочинком в Туреччині. Ведуча розкрила, що відпочиває разом з родиною і показала свою розкішну двоповерхову віллу. Більш того, у Нікітюк також на час відпочинку є особистий помічник - так званий батлер.

Раніше Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику. Телеведуча тоді відпочивала з подругами в Києві.

Лакшері-шмакшери і помічник: Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком в Туреччині (відео) "Трошки ринопластики і красива": Леся Нікітюк вразила змінами у зовнішності
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