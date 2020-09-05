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Леся хоче заміж! Граціозна Нікітюк вразила нескінченними ніжками (фото)

Автор: Styler

Ведуча показала шикарні туфельки, з якими доводиться розлучатися

Леся Нікітюк вже щосили сумує за літом, і не тільки з причини розставання з теплою сонячною порою, але й у зв'язку з вимушеною зміною сезонного гардероба. Відома українська ведуча зізналася, що деякі свої улюблені речі вона просто не встигла поносити і досхочу покрасуватися.

Леді Ле показала в Instagram чудові яскраві туфлі, на які покладала чималі надії. Так, Леся планувала блищати в такому взутті щонайменше трохи більше, ніж пару разів.

Річ у тім, що Нікітюк влітку чимало часу провела в заміському будинку у батьків на своїй малій батьківщині в Хмельницькому, де також допомагала по дому і займалася садівництвом. А для роботи в саду - таке взуття звичайно не варіант. Також зірка подорожувала Україною та встигла побувати для зйомок свого тревел-шоу Le Маршрутка навіть на металургійному заводі та у шахті. І природно, що помаранчеві модні туфельки на височенному каблуці в цей час чекали свою власницю в шафі.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Літо залишся... одягла туфлі 2 рази", - підписала Леся знімки, на яких похвалилася своїми довгими стрункими ніжками.

У мережі захоплюються довгоногої сліпучою красунею та обсипають зірку компліментами. Шанувальники ведучої визнають, що туфлі дійсно шикарні, як і сама Леся. Деякі також висловлюють припущення, що Леді Ле таким фотосетом ніби натякає, що хоче якнайшвидше вийти заміж.

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  • Ці нескінченні ноги!
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  • Але ж довгі й гарні ж ніжки!
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  • Шикарні туфлі - шикарна Леся!
  • Туфлі шик!
  • Ви така впевнена в собі! Я захоплююся вами!
  • А Леся хоче заміж!
  • Така граціозна!
  • Леся, обожнюю тебе

Фото: скрін коментарів instagram.com/lesia_nikituk

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк в топі та спортивних штанях позувала в несподіваних локаціях.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк засвітила нескінченні ніжки та розохотила шанувальників творчим завданням.

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