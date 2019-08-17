"Леся і колишні": Нікітюк показала, з ким їздить по Україні на маршрутці

Леся Нікітюк зараз активно знімається у новій програмі "LeМаршрутка", в якій буде показувати українцям красу рідного краю. Ведуча подорожує по всій країні і з задоволенням показує в мережі фото і відео зі зйомок, деякі з яких просто-таки вражають - наприклад, унікальне рожеве озеро в Херсонській області. “Озеро кавунового фрешу", - охрестила його дівчина.

А на новому фото в своєму Instagram Леся в черговий раз продемонструвала своє фірмове почуття гумору і показала, з ким же вона їздить по Україні у своїй маршрутці. На забавному знімку з Чорноморська Нікітюк у білій сорочці сидить на одному із сидінь, а поруч з нею розташувався... скелет! На задніх рядах також можна побачити манекен і надувного рожевого фламінго.

Варто відзначити, що Леся відображена зі смішним виразом обличчя.

"#Leмаршрутка підвезе кожного", - прокоментувала артистка.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Вона також пообіцяла подарувати футболку за найсмішніший коментар до фото, так що фолловери тут же почали боротися за приз. Деякі припустили, що це Леся їде зі своїми колишніми.

Коли посоромився сказати "Зупиніть на наступній"

Збоку дівчина яка їздила та шукала ідеального чоловіка. Пошуки так і не склалися, напевне)

Леся і колишні)

З колишніми чоловіками?

Я і моя молода команда

Лемаршрутку довезе навіть "мертвого"

Які мовчазні супутники в подорожі

Дааа, який сидить поруч, трохи не в формі

Добре збереглися навідмінно від того що з боку

Це не жарти ми їхали в маршрутці...

"Галю, я в маршрутці "... пам'пам'ятаю той номер, як сьогодні

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк заворожила пляжними фото з Одеської області. Ведуча позувала на пляжі Тузловских лиманів в променях сонця, що заходить, а пориви вітру красиво развіювали її волосся.

Зазначимо, що велосипедки вже стали фірмовим знаком Лесі у цій поїздці. Нещодавно в Одесі можна було побачити саме цей трендовий літній елемент гардеробу, який демонструє точені форми телеведучої.