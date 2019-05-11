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Лісова мавка: дочка Олі Полякової зачарувала весняним образом


Дівчинка радіє теплим дням на природі

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша не дає нудьгувати своїм підписникам, то вона розбурхує їх розум знімками зі своїм хлопцем в Єгипті, то веселить кумедними фото з душу. Судячи по новому фото в Instagram 14-річної блогерши, вона вже повернулася з відпочинку в Африці і тепер проводить час за містом на природі.

Маша опублікувала барвистий знімок в стильному зеленому костюмі в смужку, що складається з широких штанів і сорочки. Дівчинка позує на вулиці на тлі дерев'яного котеджу, тримаючи в руці троянду і нюхаючи її.

"Ви раді сонячним дням? А за костюм дякую, дуже добре сидить і прекрасна якість", - написала Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

На ще одному кадрі вона забавно тримає в роті квітки кульбаб.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери по достоїнству оцінили вбрання і красу Марії і залишили безліч компліментів в коментарях.

  • "Годно"
  • "Красива"
  • "Оооочень хочемо сонця!"
  • "Вся в мамку, така ж красива, як і ваша мама, Красоточка"
  • "Лісова німфа"
  • "Дуже красиві фото, так теплий вітерець, сонечко, квіти і цікаві історії від @mashapolyakova ідеально"
  • "Мамина копія"
  • "Краса!"
  • "Яка ж ти гарнюня"
  • "Машка, хорошеешь"
  • "У нас поки йде дощ((( Машуль, дуже прикольні фотки"
  • "Головне, щоб костюмчик сидів"
  • "Милашка"

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в купальнику потішила смішними фото в душі на відпочинку в Єгипті.

Раніше 14-річна дочка Полякової Маша похвалилася модельної фігурою на пляжі.

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