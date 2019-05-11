Лісова мавка: дочка Олі Полякової зачарувала весняним образом

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша не дає нудьгувати своїм підписникам, то вона розбурхує їх розум знімками зі своїм хлопцем в Єгипті, то веселить кумедними фото з душу. Судячи по новому фото в Instagram 14-річної блогерши, вона вже повернулася з відпочинку в Африці і тепер проводить час за містом на природі.

Маша опублікувала барвистий знімок в стильному зеленому костюмі в смужку, що складається з широких штанів і сорочки. Дівчинка позує на вулиці на тлі дерев'яного котеджу, тримаючи в руці троянду і нюхаючи її.

"Ви раді сонячним дням? А за костюм дякую, дуже добре сидить і прекрасна якість", - написала Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

На ще одному кадрі вона забавно тримає в роті квітки кульбаб.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери по достоїнству оцінили вбрання і красу Марії і залишили безліч компліментів в коментарях.

"Годно"

"Красива"

"Оооочень хочемо сонця!"

"Вся в мамку, така ж красива, як і ваша мама, Красоточка"

"Лісова німфа"

"Дуже красиві фото, так теплий вітерець, сонечко, квіти і цікаві історії від @mashapolyakova ідеально"

"Мамина копія"

"Краса!"

"Яка ж ти гарнюня"

"Машка, хорошеешь"

"У нас поки йде дощ((( Машуль, дуже прикольні фотки"

"Головне, щоб костюмчик сидів"

"Милашка"

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в купальнику потішила смішними фото в душі на відпочинку в Єгипті.

Раніше 14-річна дочка Полякової Маша похвалилася модельної фігурою на пляжі.