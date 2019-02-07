Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано

Співачка анонсувала початок свого концертного туру

Популярная певица Вера Брежнева, вернувшись после продуктивного и насыщенного отдыха на Мальдивах, приступила к работе. Она анонсировала начало своего концертного тура, сопроводив текст в Instagram чувственным портретным фото.

На снимке артистка предстала перед подписчиками с естественным макияжем и полупрозрачной розовой помадой. Ее белокурые локоны уложены в аккуратные голливудские волны, а в качестве украшений выступают крупные круглые серьги, инкрустированные камнями по всему диаметру. Обнаженные плечи придают образу пикантность и чувственность.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонникам внешний вид их любимицы пришелся по душе, они тут же сообщили исполнительницы, что она выглядит сногсшибательно и начали активно приглашать приехать с концертом в их родной город.

"Шикарная Женщина!", "Какая же Вы красивая", "Обожаю вас, прекрасная Вера", "Волосы уложены красиво!", "Какая нежная", "Неподражаема, великолепна- как весенний цветок", "Вера вы супер во всем!" - не жалели теплых слов комментаторы в адрес певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

В InstaStories Вера предстала перед фанами в еще одном нежном и стильном образе. Она запечатлена сидящей за фортепиано в легком струящемся атласном платье с анималистичным принтом и гладит белого песика. Ее губы чуть тронуты улыбкой, а волосы, ниспадая на лицо, подсвечены лучами бьющего из окна солнца.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева показала, с кем полетела на райские острова и чем занималась во время отдыха.

К слову, Вера Брежнева даже в отпуске не забывала о занятиях спортом – с резинкой на пляже она делала упражнения под шум океана.

Видео: РБК-Украина