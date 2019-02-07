Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка анонсувала початок свого концертного туру

Популярна співачка Віра Брежнєва, повернувшись після продуктивного та насиченого відпочинку на Мальдівах, приступила до роботи. Вона анонсувала початок свого концертного туру, супроводжуючи текст в Instagram чуттєвим портретним фото.

На знімку артистка з'явилася перед підписниками з природним макіяжем і напівпрозорою рожевою помадою. Її біляві локони укладені в акуратні голлівудські хвилі, а в якості прикрас виступають великі круглі сережки, інкрустовані камінням по всьому діаметру. Оголені плечі надають образу пікантність і чуттєвість.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальникам зовнішній вигляд їх улюблениці припав до душі, вони одразу ж повідомили виконавиці, що вона виглядає приголомшливо і почали активно запрошувати приїхати з концертом в їх рідне місто.

"Шикарна Жінка!", "Яка Ви красива", "Обожнюю вас, прекрасна Віра", "Волосся зачесане красиво!", "Яка ніжна", "Неповторна, прекрасна - як весняна квітка", "Віра ви супер у всьому!" - не шкодували теплих слів коментатори на адресу співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

У InstaStories Віра постала перед фанами у ще одному ніжному і стильному образі. Вона сидить за фортепіано в легкій атласній сукні з анімалістичним принтом і гладить білого песика. Її губи трохи зворушені посмішкою, а волосся, що падає на обличчя, підсвічене променями б'є з вікна сонця.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва показала, з ким полетіла на райські острови і чим займалася під час відпочинку.

До слова, Віра Брежнєва навіть у відпустці не забувала про заняття спортом – з гумкою на пляжі вона робила вправи під шум океану.

Відео: РБК-Україна