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Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2019 - 18:57
Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка анонсувала початок свого концертного туру

Популярна співачка Віра Брежнєва, повернувшись після продуктивного та насиченого відпочинку на Мальдівах, приступила до роботи. Вона анонсувала початок свого концертного туру, супроводжуючи текст в Instagram чуттєвим портретним фото.

На знімку артистка з'явилася перед підписниками з природним макіяжем і  напівпрозорою рожевою помадою. Її біляві локони укладені в акуратні голлівудські хвилі, а в якості прикрас виступають великі круглі сережки, інкрустовані камінням по всьому діаметру. Оголені плечі надають образу пікантність і чуттєвість.

Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальникам зовнішній вигляд їх улюблениці припав до душі, вони одразу ж повідомили виконавиці, що вона виглядає приголомшливо і почали активно запрошувати приїхати з концертом в їх рідне місто.

"Шикарна Жінка!", "Яка Ви красива", "Обожнюю вас, прекрасна Віра", "Волосся зачесане красиво!", "Яка ніжна", "Неповторна, прекрасна - як весняна квітка", "Віра ви супер у всьому!" - не шкодували теплих слів коментатори на адресу співачки.

Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано

Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано

Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

У InstaStories Віра постала перед фанами у ще одному ніжному і стильному образі. Вона сидить за фортепіано в легкій атласній сукні з анімалістичним принтом і гладить білого песика. Її губи трохи зворушені посмішкою, а волосся, що падає на обличчя, підсвічене променями б'є з вікна сонця.

Леопардова Віра Брежнєва підкорила мережа ніжним образом за фортепіано

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва показала, з ким полетіла на райські острови і чим займалася під час відпочинку.

До слова, Віра Брежнєва навіть у відпустці не забувала про заняття спортом – з гумкою на пляжі вона робила вправи під шум океану.

Відео: РБК-Україна

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