"Леопардова" Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу

Надя Дорофєєва у багатьох асоціюється з яскравим і зухвалим стилем і сміливим поводженням, однак, як зізналася сама співачка, так було не завжди. Раніше у неї було безліч обмежень, проте їй вдалося змінитися і стати більш вільною. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ефектним фото в трендовому вбранні, а також розповіла про те, як змінилася вона і її смаки з часом.

На чуттєвому знімку Надя відображена у відвертій сукні з леопардовим принтом на бретельках. Образ доповнює злегка розпатлане підібране нагору волосся і золоте намисто-чокер. Руки виконавиця тримає перед собою, демонструючи свої татуювання.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

За словами Дорофєєвої, ще кілька років тому вона була категорично проти тату у дівчат.

"Коли мені поставили запитання про моє ставлення до татуювань. 8 років тому я відповіла, що не розумію дівчат, які їх роблять і навіщо псують своє тіло, а ще всього лише 2 місяці тому я й уявити собі не могла, що коли-небудь у моєму гардеробі буде річ з леопардовим принтом. У школі я не любила читати, а сьогодні для мене час читання - дорогоцінне. Табу, поставлені мною раніше - сьогодні скасовані. Мені подобається дивувати саму себе і пробувати щось нове! По-моєму це і є свобода..." - відверто поділилася співачка.

Шанувальники подякували Наді за відвертість і засипали її компліментами щодо її зовнішності і вбрання.

"Ухххх, яка ж красива"

"Дуже мила і красива!!! Вище всяких похвал"

"Це є життєвий досвід і розвиток смаку..."

"Вау дуже красива"

"Дуже круто сказано!) і про те що це і є свобода"

"Для мене завжди леопардовий принт був чимось вульгарним, але він тобі так до лиця, і жодного разу не вульгарно! Захват"

"З віком ми розуміємо більше, ніж розуміли до цього!"

"Дуже крута!!! Вогонь"

"Дуже цікаво дізнаватися все більше і більше про тебе, Надя"

"Яка гарна, ти справжній приклад для наслідування! Пишаюся тобою,ти найкраща, ти наш стимул"

"Ти прекрасна в будь-якому вигляді"

"Ти так круто змінюєшся взагалі всі змінюються, час йде всім на користь"

"Кожна людина росте, змінює цілі, власне змінюються смаки. Все змінюється, але ти, Надь, завжди була і є прекрасною!"

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зачарувала образом від українського бренду.

Крім того, Надя Дорофєєва розчулила мережу романтичним образом в довгій сукні з дрібним квітковим принтом.