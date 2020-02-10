Леонардо Ді Капріо вперше за 14 років прийшов на Оскар не з мамою, а з коханою

Леонардо Ді Капріо "загрожує" прихильницям нарешті позбутися статусу завидного холостяка. 45-річний голлівудський актор зазвичай ніяк не коментує своє особисте життя. І вже тим більше, не виставляє його на показ. Лише зрідка папараці вдається підстерегти красеня з його численними пасіями. Але схоже, що ситуація радикально змінилася! Так, під час минулої церемонії Оскар-2020 Ді Капріо прийшов на червону доріжку не з мамою (що стало гарною традицією), а зі своєю коханою. Американські ЗМІ вже "втомилися" помічати, що це вперше за 14 років, коли Леонардо Ді Капріо прийшов на червону доріжку престижної кінопремії під руку з коханою. Супроводжувала свого зоряного кавалера 22-річна аргентинська модель Каміла Морроне.

Отже, зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" вирішив змінити традиції. Закохана парочка разом сиділа в залі, де оголошували переможців. А ось по червоній доріжці Леонардо і Каміла вирішили пройтися окремо. І всіляко відмовлялися позувати разом на десятки прохань фотографів. Можливо, голлівудський красунчик вирішив дозовано видавати новини про себе. І "не шокувати" громадськість.

Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне на церемонії Оскар 2020

Таблоїди відразу ж припустили, що таким чином Ді Капріо ясно дає зрозуміти - у нього з Морроне все серйозно. Адже буквально з 2005 року іменитий актор ще жодного разу не з'являвся на престижному заході з подругою. Зазначимо, що тоді коханою зірки "Одного разу в голлівуді" була знаменита модель Жизель Бюндхен. В далекому 2005 році Лео був номінований за роль у фільмі "Авіатор".

Ді Капріо і Морроне на червоній доріжці Оскар-2020 (скріншот поста: instagram.com/tresclick)

Каміла Морроне в сукні CAROLINA HERRERA (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

До речі, Леонардо і Каміла вже майже два роки перевіряють свої відносини на міцність. Звичайно ж, спочатку багато хто з журналістів були впевнені, що у актора це роман з "черговою моделлю". Однак тепер актор переконує в протилежному. Папараці встигли зробити десятки фото пари з їх численних побачень. Можливо, багатотисячна армія шанувальників Ді Капріо не даремно вважає, що на цей раз справа точно дійде до весілля.

Ді Капріо і Морроне на одній з прогулянок (скріншот поста: instagram.com/freisein.documentary)

Якось коментуючи в інтерв'ю журналу Los Angeles Times 23-річну різницю у віці з Ді Капріо Морроне зазначила: “У Голлівуді і в світовій історії було чимало прикладів відносин, коли в пар була різниця у віці і побільше. Я думаю, що кожен може зустрічатися з тим, з ким йому хочеться. Мені теж було б цікаво".