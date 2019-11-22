Для лінивих: Тодоренко поділилася дієвими способами прибрати живіт після пологів

Регіна Тодоренко швидко прийшла у форму після пологів – всього через чотири місяця вона взяла участь в пляжній фотосесії, де засвітила фігуру в купальниках. Природно, шанувальники захотіли дізнатися секрет зірки. Молода мама запевняє, що ні до яких дієт не вдавалася, а зі спорту – максимум йога і походи в басейн з синочком Михайлом. Але в ефірі "МорозоваХЗШОУ" вона все ж розсекретила ефективні способи, з допомогою яких прибрала живіт після пологів.

Виявилося, що досить робити спеціальні дихальні вправи, щоб повернути собі привабливий прес.

"Носите бандаж, це для лінивих. Ще я робила йоговское дихання: швидко скорочуєш живіт, всі м'язи преса, а потім швидко відпускаєш. І дуже допомагають дихальні вправи Стрельникової по скороченню преса. Та й в цілому йога допомагає, прес качати треба,ну і секс", – перерахувала Регіна.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зазначає, що з появою на світ дитини її спосіб життя кардинальним чином змінився.

"Мобільності стало менше. Я не така мобільна, швидка і вільна. Я думала: раніше мені потрібен був один рюкзак, комп'ютер, телефон, ліхтарик, швейцарський ножик, сірники. Мій світ містився в рюкзак. Тепер три валізи, ходунки, коляски, пуховик, конверт. Звичайно, все по-новому, але я і тут намагаюся бути мобільною і практичною", - каже ведуча.

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна розповіла, що Влад виявився прекрасним батьком, який обожнює сина і намагається йому дати тільки краще.

"Я взагалі не очікувала. Я звичайно ж, собі його ідеалізувала, коли тільки познайомилася: який кльовий чоловік, він буде ідеальним батьком як в кіно. Потім я зрозуміла, що він нестерпний до божевілля мужик, тільки я можу його витримати – більше ніхто в нашій сім'ї. Він зараз так розкривається, і у мене навіть є відчуття, ніби він народив, а не я", - сміється вона.

Поява на світ сина кардинально змінило артиста – він тепер чимдуж поспішає додому побачити малюка.

Регіна Тодоренко з чоловіком і сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Пройшов рік, і я дивлюся – він просто інша людина. Він мчить з роботи, з зустрічі, аби тільки побачити сина, обняти, поцілувати, нагодувати і знову поїхати. Він такий божевільний батько, і це куто!" - вважає ведуча.

Також Регіна проговорилася, що дуже любить готувати, але поки у неї це не дуже виходить. В майбутньому вона хоче, щоб син вважав її прекрасною господинею.

"Я люблю готувати, але готую поки що погано. Як каже Владик: "Ось цю воду ти супом називаєш". Мені хочеться навчитися готувати", - зізнається зірка.

Відео: Youtube/МорозоваХЗШОУ

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко показала пікантне фото в боді і шкірянці.