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Леді-вамп: Анна Різатдінова несподівано стала блондинкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.12.2019 - 15:31
Леді-вамп: Анна Різатдінова несподівано стала блондинкою
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

А ось вранці Різатдінова підкорювала довгими ніжками в облягаючих штанях

Анна Різатдінова продовжує підкорювати вершини популярності. Нагадаємо, що українська гімнастка посіла друге місце на танцювальному шоу Танці з зірками 2019 (її партнером був Олександр Прохоров). Після участі в проекті, незважаючи на отримане срібло, Різатдінова стала бажаною гостею на різних радіо - і ТБ-ефірах, презентаціях, зйомках новорічних шоу і т. д. До прикладу, сьогодні, 17 грудня, Різатдінова відвідала студію популярної програми "Сніданок з 1+1". Після якого відразу ж вирушила на зйомку одного з модних видань.

На чергових зйомках Різатдінова постала у несподіваному образі! Спортсменка приміряла перуку білявого волосся. При цьому волосся злегка завите. Окремої уваги заслуговує макіяж гімнастки - з акцентом на темні губи насиченого винного відтінку.Зазначимо, що темні губи - тренд в макіяжі 2019 року. Зверніть на це увагу, особливо напередодні новорічних вечірок.

Поки що Різатдінова не уточнює, що це за зйомка. Але результат вже інтригує.

Леді-вамп: Анна Різатдінова несподівано стала блондинкою

Леді-вамп: Анна Різатдінова несподівано стала блондинкою

Леді-вамп: Анна Різатдінова несподівано стала блондинкою

Різатдінова - блондинка (скріншоти: instagram.com/anna_rizatdinova)

А ось вранці екс-учасниця Танців з зірками показала кілька фото, зроблених в студії програми "Сніданок з 1+1". Разом з Різатдіновою на фото також бачимо інших танцюристів проекту: Олена Шоптенко, Макс Єжов (в 2018 році був партнером Лесі Никитюк), а також хореограф Олександр Лещенко. Разом з танцюристами і гімнасткою на знімках також бачимо ведучих ранкової передачі: Людмила Барбір та Руслан Сенічкін.

"Наш сніданок почався з танцю і з презентації головної ялинки країни "таємниці новорічних іграшок" чекаємо всіх з 22 грудня по 6 січня в палаці Україна", - підписала серію фото Різатдінова.

Леді-вамп: Анна Різатдінова несподівано стала блондинкою

Леді-вамп: Анна Різатдінова несподівано стала блондинкою

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова підкорила розкішним способом "голлівудської кінодіви".

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