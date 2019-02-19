Лед тронулся: Алан Бадоєв поставив Полякову на ковзани і втопив в ополонці

Українська поп-діва показала перші кадри з майбутнього кліпу

"Лед тронулся" – четвертый сингл из нового альбома "Королева ночи", впервые прозвучавший во время грандиозного шоу певицы в киевском Дворце спорта 26 октября. В начале февраля состоялась радио премьера песни, а 8 марта будет представлен на неё клип.

Режиссером видео выступил Алан Бадоев. Это вторая работа известного клипмейкера для певицы. Первая их совместная видеоработа "О, Боже, как больно" стала одной из самых популярных в карьере Поляковой, снятой в жанре музыкальной комедии, раскрыв актерский талант артистки.

Оля Полякова на коньках

В этот раз режиссер решил удивить зрителя, сняв Полякову на льду. Как всегда, в своих клипах Оля играет саму себя, но в совершенно неожиданных обстоятельствах. В "Лед тронулся" она станет звездой фигурного катания, а в одном из трюков даже провалился под лед!

На подготовку и репетиции ушло более двух месяцев, а съемки прошли в Ледовом дворце в Броварах.

Сюжет клипа пока держится в секрете, но кое-что уже известно из соц. сетей певицы.

"Эта история будет посвящена ... детям! Часто в погоне за успехом и признанием мы забываем о тех, ради кого мы живём и работаем – о наших детях. Мы стремимся занять высокое положение в обществе, в профессии, а уделить немного внимания ребенку нам иногда некогда. А ведь только для них мы, несмотря на все наши ошибки и поражения, самые лучшие, самые важные, самые главные люди, только для них настоящие короли и королевы!" – написала Оля в Instagram.

Специально для съёмок нового видео пригласили двукратного чемпиона Украины и мира в одиночном катании, фигуриста Дмитрия Дмитренко. Какая досталась ему роль в спортивно-музыкальном блокбастере от Алана Бадоева поклонники узнают в день премьеры – 8 марта.

Напомним, ранее Полякова восхитила живым исполнением песни ко Дню всех влюбленных.

А до этого дочь Оли Поляковой похвасталась стильными молодежными нарядами.