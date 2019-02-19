Лед тронулся: Алан Бадоєв поставив Полякову на ковзани і втопив в ополонці

Оля Полякова (фото: прес-служба)

Українська поп-діва показала перші кадри з майбутнього кліпу

"Лед тронулся " – четвертий сингл з нового альбому "Королева ночі", вперше прозвучав під час грандіозного шоу співачки в київському Палаці спорту 26 жовтня. На початку лютого відбулася радіо-прем'єра пісні, а 8 березня буде представлений на неї кліп.

Режисером відео виступив Алан Бадоєв. Це друга робота відомого кліпмейкера для співачки. Перша їхня спільна відеоробота "О, Боже, как больно" стала однією з найпопулярніших в кар'єрі Полякової, знятого в жанрі музичної комедії, розкривши акторський талант артистки.

Оля Полякова на ковзанах

В цей раз режисер вирішив здивувати глядача, знявши Полякову на льоду. Як завжди, у своїх кліпах Оля грає саму себе, але в зовсім несподіваних обставин. У "Лед тронулся" вона стане зіркою фігурного катання, а в одному з трюків навіть провалився під лід!

На підготовку і репетиції пішло більше двох місяців, а зйомки пройшли в Льодовому палаці в Броварах.

Сюжет кліпу поки тримається в секреті, але дещо вже відомо з соц. мереж співачки.

"Ця історія буде присвячена ... дітям! Часто у гонитві за успіхом та визнанням ми забуваємо про тих, заради кого ми живемо і працюємо – про наших дітей. Ми прагнемо зайняти високе положення в суспільстві, в професії, а приділити трохи уваги дитині нам іноді ніколи. А адже для них ми, незважаючи на всі наші помилки та поразки, найкращі, найважливіші, найголовніші люди, тільки для них справжні королі і королеви!" – написала Оля в Instagram.

Спеціально для зйомок нового відео запросили дворазового чемпіона України і світу в одиночному катанні, фігуриста Дмитра Дмитренка. Яка дісталася йому роль у спортивно-музичному блокбастері від Алана Бадоєва шанувальники дізнаються в день прем'єри – 8 березня.

Нагадаємо, раніше Полякова захопила живим виконанням пісні до Дня всіх закоханих.

А до цього дочка Олі Полякової похвалилася стильними молодіжними нарядами.