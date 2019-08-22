В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками

Співачка пообіцяла фанатам, що "буде гаряче"
Епатажна артистка MARUV обіцяє стати однією з найяскравіших учасниць нового сезону популярного проекту Танці з зірками, який стартує на телеканалі 1+1 вже 25 серпня. Нещодавно стали відомі імена всіх зоряних учасників яскравого шоу, а тепер розкрито особистості і їх партнерів-професіоналів.
На своїй сторінці в Instagram Анна Корсун (справжнє ім'я артистки, - прим. ред.) поділилася по-справжньому гарячими фото зі своїм танцювальним партнером - ним став танцюрист і хореограф Євген (Jay) Дмитрієнко.
На пікантних кадрах Джей також приміряв вбрання у БДСМ-стилі з латексу, які так любить MARUV.
Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)
Більш того, він навіть надів стрипи - туфлі на величезних підборах, а також шкіряні рукавички. В результаті знімки вийшли дуже відвертими і жаркими, адже артисти приймали вельми провокаційні пози.
Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)
Сама співачка у підписі до фото назвала їх з Євгеном "брудними танцюристами" і пообіцяла шанувальникам, що "буде гаряче".
Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)
Дмитрієнко раніше розповів про свою реакцію на вибір партнера.
"Я дуже зрадів, коли дізнався, що моя зірка - MARUV. По-перше, ми - водолії. А по-друге, Аня - артист танцюючий (ви, напевно, бачили її шоу). А це означає, що нам дуже легко знайти спільну мову. Готуйтеся, наш перший танець буде просто вибуховим", - зазначив танцюрист.
Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)
Підписники артистки тут же поспішили залишити свої схвальні відгуки і побажати парі перемоги на проекті.
Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, MARUV захопила перевтіленням в чуттєву "королеву". Анна Корсун позувала з чорною тростиною, а також з повітряним білосніжним комірцем в дусі епохи XVI-XVII століття, а під очима наклеєні масивні стрази, які ніби "стікають" у вигляді блискучих сліз.
Раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.