В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками

Епатажна артистка MARUV обіцяє стати однією з найяскравіших учасниць нового сезону популярного проекту Танці з зірками, який стартує на телеканалі 1+1 вже 25 серпня. Нещодавно стали відомі імена всіх зоряних учасників яскравого шоу, а тепер розкрито особистості і їх партнерів-професіоналів.

На своїй сторінці в Instagram Анна Корсун (справжнє ім'я артистки, - прим. ред.) поділилася по-справжньому гарячими фото зі своїм танцювальним партнером - ним став танцюрист і хореограф Євген (Jay) Дмитрієнко.

На пікантних кадрах Джей також приміряв вбрання у БДСМ-стилі з латексу, які так любить MARUV.

Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Більш того, він навіть надів стрипи - туфлі на величезних підборах, а також шкіряні рукавички. В результаті знімки вийшли дуже відвертими і жаркими, адже артисти приймали вельми провокаційні пози.

Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Сама співачка у підписі до фото назвала їх з Євгеном "брудними танцюристами" і пообіцяла шанувальникам, що "буде гаряче".

Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Дмитрієнко раніше розповів про свою реакцію на вибір партнера.

"Я дуже зрадів, коли дізнався, що моя зірка - MARUV. По-перше, ми - водолії. А по-друге, Аня - артист танцюючий (ви, напевно, бачили її шоу). А це означає, що нам дуже легко знайти спільну мову. Готуйтеся, наш перший танець буде просто вибуховим", - зазначив танцюрист.

Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Підписники артистки тут же поспішили залишити свої схвальні відгуки і побажати парі перемоги на проекті.

Найкращі

Ну все, з таким партнером Марув там все спалить до чортової бабусі

Аня вогонь! Красуня!

Це буде Bang

чекаємо,чекаємо як ви порвете всіх

Вірю в вас, то буде бомба

Вааау, дуже гарячі

Отжарьте проект по повній

Мaruv запали на Танцполі по повній. Ми віримо в тебе і не дочекаємося ошеломляюшего виходу

Я вже чекаю коментарі від "чорного лебедя "...

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, MARUV захопила перевтіленням в чуттєву "королеву". Анна Корсун позувала з чорною тростиною, а також з повітряним білосніжним комірцем в дусі епохи XVI-XVII століття, а під очима наклеєні масивні стрази, які ніби "стікають" у вигляді блискучих сліз.

Раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.