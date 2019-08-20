В латексі і діамантових сльозах: MARUV захопила перевтіленням в чуттєву "королеву"

MARUV (Аня Корсун) не перестає захоплювати свою багатотисячну армію шанувальників новими сценічними костюмами і глянсовими фотосесіями. Зазначимо, що MARUV - одна із зіркових учасниць нового сезону "Танці з зірками", який стартує 25 серпня на телеканалі "1+1". При цьому раніше Корсун вже інтригувала шанувальників більш ніж цікавою і ефектною зйомкою для нового проекту. Цікаво, що для зйомки Корсун трохи змінила імідж і стала сивою! Тут слід підкреслити, що колір волосся "під металік" - тренд цього сезону.

Що стосується нової фотозйомки, то її результатом MARUV поділилася на своїй сторінці в мережі instagram.

На опублікованих кадрах Корсун знову позує в незвичайному, але сексуальному образі. На співачці - чорний костюм з екстремально облягаючого латексу. На ногах вже звичне взуття - високі черевики на величезній шпильці.

MARUV в новій відвертій зйомці (фото: instagram.com/maruvofficial)

В новому образі примітні інші деталі. Корсун позує з чорною тростиною, а також з повітряним білосніжним воротоом дусі епохи XVI-XVII століття!

Примітний і незвичайний макіяж співачки. Під очима наклеєні масивні стрази, які ніби "стікають" у вигляді блискучих сліз. На вухах також цікаві блискучі сережки. Як правило, образ вийшов дуже ефектний і в стилі MARUV.

MARUV в новій відвертій зйомці (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Royal mood and diamond tears", - підписала серію фото співачка, що в перекладі з англійської означає "Королівське настрій і діамантові сльози".

Шанувальники MARUV також поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

“Справжня Королева! Фото шикардос!!"

"Образ космічний"

"Ганнуся, капець як це важко на таких підборах ходити, а ти ще таке видаєш на них"

"Єдина і неповторна"

"Занадто гарна"

"Кращий твій фотосет"

"Марувочка, ви прекрасні"

“Лялечка! Розумниця, красуня і талант!"

"Матір божа, це шикарно!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.