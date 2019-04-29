"Пасок не вистачає": Регіна Тодоренко показала свій сніданок в Туреччині

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко продемонструвала своїм дописувачам сніданок, який їй принесли під час відпочинку в Туреччині. Нове фото Регіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча також розповіла про те, що вона найбільше любить у готелях не спа і пляжі, а сніданки.

"Найбільше в готелях я не люблю спа, не пляж, не номер і навіть не вид з вікна. Найбільше в готелях я люблю сніданок! Адже якщо вид з вікна може бути будь-яким, то ранкова трапеза - це завжди красиво! Обожнюю ці білосніжні скатертини на столах, красиво викладені серветки, сервированную їжу, а якщо сюди додати ще й шум моря за вікном, то ранок стає по-справжньому чарівним! Саме так і почався сьогодні мій день", - написала телеведуча.

Регіна Тодоренко продемонструвала завтра в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, вона також розповіла, що її чоловік Влад Топалов теж обожнює сніданки, і у них навіть є сімейна традиція. Раз чи два в місяць вони виїжджають вранці в готель на сніданок. Влад набирає боби і яйця, а Регіна - фрукти, млинці та овочі.

Користувачі мережі також прокоментували фото Тодоренко.

Півкраїни на сніданок ще тиждень буде доїдати паски;

Паска природно на сніданок. Це як олів'є 1 січня на сніданок;

Ми сьогодні їли паски і яйця, і завтра ми будемо їсти їх знову, і післязавтра і після-післязавтра... і так поки всі наготовані і надаровані паски і яйця не закінчаться!!! Зі святом!!!

Напевно, як і всі, доїдаємо яйця і паски;

Я люблю турецький сніданок: сири, оливки, береки, мед і каймак;

Щось замало фруктів і овочів у вас на столі;

А ми зараз в Мармарисі і на столі було практично все теж саме, що і у вас. Пасок не вистачає;

Нагадаємо, що Влад Топалов попросив Регіну Тодоренко не кидати його.

Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко показала "страшного і зморшкуватого" Топалова.