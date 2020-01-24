Лялечки-красуні: Лілія Ребрик зворушила домашнім фото з донькою

Тепла зустріч після відпочинку на Мальдівах замилувала зоряну маму
Телеведуча Лілія Ребрик, яка нарешті знайшла в своєму щільному графіку час на усомітнений відпочинок з чоловіком, нещодавно засипала Instagram романтичними кадрами з райського острова.
Як відомо, Лілія зі своїм чоловіком Андрієм Диким вперше за довгий час полетіли на відпочинок без дітей, тому, не дивлячись на лакшері-відпочинок і барвисту природу Мальдів, зіркові батьки встигли скучити за своїми маленькими доньками.
По приїзду в Київ, Лілія опублікувала свіжий пост в соцмережах і розповіла, як її зустріли вдома.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"На Мальдівах добре, але вдома краще!!!" - написала ведуча під фото, на якому обіймає дочку. Лілія не використала макіяж і була одягнена в повсякденний одяг, тому кадр вийшов зворушливим і дуже затишним.
На питання коментаторів про теплу зустріч в Києві, Лілія поділилася цікавими подробицями.
"Плакали, обнімалися, цілувалися?))" - "дааааа! Полька взагалі, як кішка лизалась)", - написала Лілія.
Підписники підтвердили, що дім — це найкраще місце на Землі, і ніякі курорти його не замінять і зазначили, що засмага кумира вийшла просто шикарною:
Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком підкорили користувачів мережі пристрасним "мальдівських танго" на пляжі.