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Лялечка: Оля Полякова замилувала ексклюзивним дитячим фото з оригінальною зачіскою

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Певица в дитинстві сама собі зробила зачіску

Оля Полякова рідко показує архівні знімки, зате фотозвітами з концертів і повсякденними кадрами ділиться охоче. Співачка вирішила зробити виняток у Всесвітній день дітей і опублікувати ексклюзивний кадр, на якому вона ще зовсім маленька.

Так, майбутня Королева ночі зображена з м'ячем в руках. Вона мило посміхається прямо в камеру, а на щоках у неї видно чарівні ямочки. На голові у Олі – білий бант, причому у дівчинки коротка стрижка з кумедним нерівним чубчиком. Підпису співачка пояснила, чому її зачіска виглядає саме так.

“Ну шо виросло, то виросло. З днем захисту дітей! Чубок стригла сама", - підписала співачка дитячий знімок.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Взагалі не змінилася!" - констатував шоумен і комік Гарік Бірча.

Інші ж підписники Суперблондинки дозволили собі з ним не погодитися.

  • Олічка взагалі не схожа, якщо чесно. Вибач, якщо образила
  • Мені здається, що всі в дитинстві себе стригли
  • Сонечко! А зростала сонячна жіночка!
  • Няшечка
  • Клас
  • Красуня!
  • Виросло прекрасне
  • Лялечка
  • Ой, яка дівчинка. Ямочки як у мене

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова зважилася на особисте визнання. Вона заявила, що перестала подобатися собі за час тривалого карантину, а також закликала жінок довіритися професіоналам і відвідувати косметолога. Так, вона показала відео з салону краси і продемонструвала, які процедури їй роблять.

Автор: Lite

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