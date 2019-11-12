Як лялечка! Ефектна Настя Каменських заворожила магнетичним кадром

Шанувальники прийшли в захват від нового селфі співачки
Настя Каменських і Потап нещодавно повернулися з Мексики, де не тільки відпочивали, але і працювали – співачка встигла відвідати всілякі іспаномовні радіостанції, ТБ-програми і поспілкуватися з журналістами провідних видань, а також презентувати свій новий хіт - мільйонник "ELEFANTE". По поверненню в Київ, їй також нудьгувати не довелося – вона готується до масштабного концерту-зйомки "Вечори прем'єр з Катею Осадчою". Артистка викроїла вільну хвилинку і вирішила порадувати численну армію шанувальників чарівним селфі.
Зірка зробила фотопортрет, на якому дивиться прямо в об'єктив. Її розкішне густе волосся укладені в акуратні локони, макіяж вона зробила з акцентом на виразні очі – мейкап лише підкреслив глибокий пронизливий погляд Насті. На зірці - куртка-косуха.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Співачка вирішила не залишати підпис до світлини і дала простір для фантазії шанувальників. Фани NK оцінили магнетичний кадр.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Настя Каменських заінтригувала фото в редакції мексиканського Playboy і пообіцяла шанувальникам щось цікаве.
Раніше сонячна Настя Каменських у відвертому міні поділилася емоціями від робочої поїздки в Мехіко і продемонструвала стильний лук з джинсовою курткою. До речі, на всіх інтерв'ю співачку супроводжував та підтримував коханий чоловік Потап, а також їй допомагала рідна творча команда.