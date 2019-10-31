Лялька Барбі: Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні

Леся Нікітюк продовжує відпочивати в Єгипті, куди українська телеведуча відправилася кілька днів тому, щоб продовжити святкування свого дня народження. Нагадаємо, що 19 жовтня Лесі виповнилося 32 роки. Святкування пройшло в одному з ресторанів Києва. При цьому на вечірку прийшла також Оля Полякова зі своєю донькою Машею, яка спеціально для Нікітюк заспівала пісню. Ну а її зоряна мама пристрасно поцілувала Нікітюк.

В Єгипті Леся на повну силу насолоджується відпочинком. У "сторіз" телеведуча показує походи в ресторани, також знімає відео морських занурень. Звичайно ж, кожен день телеведуча демонструє шанувальникам свої нові яскраві образи. Один з останніх - вечірній образ, але літній.

Стильна Леся Нікітюк в Єгипті

Так, Нікітюк опублікувала серію вечірніх фото позуючи на тлі блакитного басейну. На ведучій - чорне літнє плаття на запах, декороване воланами. Також сукня демонструє глибоке декольте Лесі. Додатково наряд прикрашений великим золотим горошком.

Нікітюк уточнила, що її нове плаття вона пошила сама! Ну або ж замовила у швачки за власним ескізом.

Стильна Леся Нікітюк в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Нікітюк поспішили залишити захоплені відгуки під її новими фото з новымобразом:

"Слухай, як тобі добре з хвостиком"

"Лесюня супер, люблю її, наша дівчина, проста"

"Вельми шановна Леді Ле, вам дуже личить ця сукня)"

"Лялечка!"

"Леся, ти пушка"

"Barbie girl in Barbie world"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк назвала 5 реформ, які реалізує на посаді "Міністра туризму України".