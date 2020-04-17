Кухонний рок-н-рол: Настя Каменських "зіграла" хіт Nirvana на скороводі (відео)

Співачка влаштувала кумедний сейшн на кухні під час приготування
Настя Каменських на самоізоляції активно займається своєю фігурою і здоров'ям - співачка навіть змогла трохи схуднути! Все це з допомогою регулярних домашніх тренувань і правильного харчування. Артистка розповідає про свої досягнення в мережі і мотивує шанувальників наслідувати її приклад. Настя вже поділилася цілою серією онлайн-тренувань, а також запустила свій мотиваційний марафон "Життя в стилі NK", в якому розкриває секрети свого харчування і догляду за собою.
Не забуває вона й про музику - днями Каменських сама зняла і змонтувала міні-кліп для коханого чоловіка Потапа під назвою "Вдома". І навіть на кухні під час приготування їжі іноді не може втриматися - зірка поділилася новим яскравим відео, в якому "зіграла" відому мелодію з допомогою...сковороди!
У ролику Настя в джинсах, короткому спортивному топі і кепці підходить до сковороди, що стоїть на плиті, і починає "награвати" трек Rape Me групи Nirvana, піднімаючи її і ставлячи на місце. Після чого дістає дві дерев'яні лопатки і "виконує" ними партію барабанщика.
Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Це моя рок-н-рольна вечеря, дитинко", - прокоментувала Каменських відео англійською мовою.
Менш ніж за день ролик зібрав більше мільйона переглядів і сотні захоплених коментарів - хоча деякі фолловери зазначили, що не дуже зрозуміли його.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських поділилася секретами вибору улюблених кремів.