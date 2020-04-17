Кухонний рок-н-рол: Настя Каменських "зіграла" хіт Nirvana на скороводі (відео)

Настя Каменських на самоізоляції активно займається своєю фігурою і здоров'ям - співачка навіть змогла трохи схуднути! Все це з допомогою регулярних домашніх тренувань і правильного харчування. Артистка розповідає про свої досягнення в мережі і мотивує шанувальників наслідувати її приклад. Настя вже поділилася цілою серією онлайн-тренувань, а також запустила свій мотиваційний марафон "Життя в стилі NK", в якому розкриває секрети свого харчування і догляду за собою.

Не забуває вона й про музику - днями Каменських сама зняла і змонтувала міні-кліп для коханого чоловіка Потапа під назвою "Вдома". І навіть на кухні під час приготування їжі іноді не може втриматися - зірка поділилася новим яскравим відео, в якому "зіграла" відому мелодію з допомогою...сковороди!

У ролику Настя в джинсах, короткому спортивному топі і кепці підходить до сковороди, що стоїть на плиті, і починає "награвати" трек Rape Me групи Nirvana, піднімаючи її і ставлячи на місце. Після чого дістає дві дерев'яні лопатки і "виконує" ними партію барабанщика.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Це моя рок-н-рольна вечеря, дитинко", - прокоментувала Каменських відео англійською мовою.

Менш ніж за день ролик зібрав більше мільйона переглядів і сотні захоплених коментарів - хоча деякі фолловери зазначили, що не дуже зрозуміли його.

Круто

Так круто, як завжди супер

Така класна

Музична сковорода НАСТІ

Красуня на карантині

А чи вміє Настя готувати?)

Ваууу Настя, така красива

ооооо)):яка апетитна фігура стала

Треба Потапу бульбу посмажити

Я одна не зрозуміла??

Що небудь і зверху бантик

Нірвана. Клас, ти красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських поділилася секретами вибору улюблених кремів.