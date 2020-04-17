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Кухонний рок-н-рол: Настя Каменських "зіграла" хіт Nirvana на скороводі (відео)

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Співачка влаштувала кумедний сейшн на кухні під час приготування

Настя Каменських на самоізоляції активно займається своєю фігурою і здоров'ям - співачка навіть змогла трохи схуднути! Все це з допомогою регулярних домашніх тренувань і правильного харчування. Артистка розповідає про свої досягнення в мережі і мотивує шанувальників наслідувати її приклад. Настя вже поділилася цілою серією онлайн-тренувань, а також запустила свій мотиваційний марафон "Життя в стилі NK", в якому розкриває секрети свого харчування і догляду за собою.

Не забуває вона й про музику - днями Каменських сама зняла і змонтувала міні-кліп для коханого чоловіка Потапа під назвою "Вдома". І навіть на кухні під час приготування їжі іноді не може втриматися - зірка поділилася новим яскравим відео, в якому "зіграла" відому мелодію з допомогою...сковороди!

У ролику Настя в джинсах, короткому спортивному топі і кепці підходить до сковороди, що стоїть на плиті, і починає "награвати" трек Rape Me групи Nirvana, піднімаючи її і ставлячи на місце. Після чого дістає дві дерев'яні лопатки і "виконує" ними партію барабанщика.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Це моя рок-н-рольна вечеря, дитинко", - прокоментувала Каменських відео англійською мовою.

Менш ніж за день ролик зібрав більше мільйона переглядів і сотні захоплених коментарів - хоча деякі фолловери зазначили, що не дуже зрозуміли його.

  • Круто
  • Так круто, як завжди супер
  • Така класна
  • Музична сковорода НАСТІ
  • Красуня на карантині
  • А чи вміє Настя готувати?)
  • Ваууу Настя, така красива
  • ооооо)):яка апетитна фігура стала
  • Треба Потапу бульбу посмажити
  • Я одна не зрозуміла??
  • Що небудь і зверху бантик
  • Нірвана. Клас, ти красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських поділилася секретами вибору улюблених кремів.

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