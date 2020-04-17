Кухар, Полякова, Педан та інші зірки розповіли, як зустрінуть Великдень-2020

Безумовно, Великдень у таких умовах, як цьогоріч, ми ще не відзначали. Утім, карантин – це вимушений захід, і зірки просять вірян не йти до храмів, а залишитися вдома. У програмі «Зірковий шлях», яка виходить у будні о 9:30 на каналі «Україна», Олександр Педан, Наталія Холоденко, Олексій Суханов та балетне подружжя Олександр Стоянов і Катерина Кухар розповіли, як створюватимуть святковий настрій в домашніх умовах.

Звичайно ж, це свято – одне з головних у році. І в багатьох родинах є багаторічні традиції великодньої ночі. Але цієї весни і лікарі, і священнослужителі закликають вірян до молитви вдома, бо масові зібрання – це серйозний фактор ризику. Цілком підтримують таку думку й зірки.

«Ми не будемо йти до церкви. Думаю, замовимо паску або спечемо, ще не визначились. Для мене свято – це не тільки їжа. І мені здається, що коли Великдень – це привід чергового застілля, то це не той Великдень», – переконує психолог Наталія Холоденко в інтерв’ю каналу «Україна».

Телеведучий Олександр Педан пектиме із сім’єю традиційні паски. Він теж вважає, що до церкви йти цього року не варто.

«Не потрібно йти туди, де масове скупчення людей. Все дуже просто. Ти можеш не думати про себе – подумай про інших. Ми обов’язково будемо пекти на Великдень паски вдома, можливо, допоможе наша няня», – розповідає Олександр Педан.

Пече паски вдома й Королева ночі Оля Полякова. 18 яєць, білки і жовтки, збиті в міцну піну, і родзинки, настояні на дорогому чоловіковому коньяку – ось головні секрети співачки. Спочатку в теплому молоці розчиняємо дріжджі і додаємо борошна до густини сметани. 18 жовтків і 14 білків (4 лишаємо на декор) збиваємо із цукром окремо. Далі змішуємо, додаємо опару і тепле масло. Тісто королева українського шоу-бізу вимішує спеціальною машинкою, але каже – можна і руками. Коли тісто готове, Оля його розкладає по третині від висоти форми, бо воно дуже піднімається.

Незмінний ведучий програми «Говорить Україна» Олексій Суханов закликає усіх бути відповідальними і не нехтувати карантином. На його думку, найбільший гріх зараз – наразити на небезпеку себе й оточуючих.

«Зараз ми маємо бути відповідальними, можливо, як ніколи. Днями я побачив запис одного священника, який сказав, що треба ходити до церкви. Та це дурня безвідповідальна! Від наших дій залежить не тільки наше здоров’я та життя, а й життя наших близьких, родичів, батьків», – говорить Суханов в ефірі «Зіркового шляху».

А от артисти балету Катерина Кухар і Олександр Стоянов із дітьми власноруч прикрашають пасочки. Великдень у них вдома – це традиції, перевірені роками. Сашко в дитинстві допомагав мамі пекти.

«Як зараз пам’ятаю, ми до першої ночі готували ці паски. Ходили збирати із братом та сестрою зелені листочки різного розміру, мама брала свої капронові колготи, цибулю, прикладали цей листочок. Паски – це суцільні спогади з дитинства, – каже Стоянов. – Цього року ми, звісно, не підемо до церкви і вас просимо залишатися вдома та берегти близьких».