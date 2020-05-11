Кучеряві красуні: Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкою

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка привітала її з Днем матері милим фото

В честь Дня матері, який у багатьох країнах святкують 10 травня, багато селебріті порадували шанувальників ніжними кадрами зі своїми мамами і дітьми. Наприклад, Маша Єфросиніна зворушила атмосферною і рідкісною фотосесією з 16-річною дочкою Наною, яка зазвичай вважає за краще не світитися в мережі, Джамала ж розчулила кадрами з мамою. Не залишилася осторонь і Настя Каменських - 33-річна співачка підкорила мережу яскравим і милим знімком з коханою мамою Лідією Петрівною.

Артистка опуликовала спільне селфи зі своєю моложавою мамою-блондинкою, на якому жінки зображені з гарним макіяжем і променистими посмішками. Примітно, що і зачіски у них дуже схожі - теща Потапа також є володаркою пишних кучерів!

"Щасливого Дня матері", – написала Каменських під фото.

Фото: Настя Каменських з мамою (instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що мама знаменитість – співачка Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки і навіть виходила на сцену з дочкою. У розділі сториз Настя показала ще кілька ніжних кадрів з нею.

Фото: Настя Каменських з мамою (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники артистки тут же поспішили відзначити, що Лідія Петрівна виглядає чи не ровесницею дорослої дочки, а ще вони дуже схожі, як дві краплі води. В коментарях фолловери не скупляться на компліменти і захоплюються красою і квітучим виглядом мами Каменських.

Дуже схожі

Яка гарна мама)

Вау, мама така ж гарна як Настя

Дві красуні!

Тепер зрозуміло в кого ти така красуня

Ви обидві кучерики!! Класссс

Настя як завжди неперевершена !!! , мама красива. З святом Вас дорогі

Дуже гарні!

Подружки

Як ви схожі

Мамина доця

Так от від когоу тебе такі гарні волосся!!!

Так ось у кого ви така гудряшка

Так схожі

У вас її кучерики) Бажаю їй міцного здоров'я і довгих років життя!

Мама така ж красива, як і ти.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею Каменських - пара влаштувала домашню вечірку в стилі диско.