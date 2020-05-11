Кучеряві красуні: Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкою

Співачка привітала її з Днем матері милим фото
В честь Дня матері, який у багатьох країнах святкують 10 травня, багато селебріті порадували шанувальників ніжними кадрами зі своїми мамами і дітьми. Наприклад, Маша Єфросиніна зворушила атмосферною і рідкісною фотосесією з 16-річною дочкою Наною, яка зазвичай вважає за краще не світитися в мережі, Джамала ж розчулила кадрами з мамою. Не залишилася осторонь і Настя Каменських - 33-річна співачка підкорила мережу яскравим і милим знімком з коханою мамою Лідією Петрівною.
Артистка опуликовала спільне селфи зі своєю моложавою мамою-блондинкою, на якому жінки зображені з гарним макіяжем і променистими посмішками. Примітно, що і зачіски у них дуже схожі - теща Потапа також є володаркою пишних кучерів!
"Щасливого Дня матері", – написала Каменських під фото.
Фото: Настя Каменських з мамою (instagram.com/kamenskux)
Зазначимо, що мама знаменитість – співачка Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки і навіть виходила на сцену з дочкою. У розділі сториз Настя показала ще кілька ніжних кадрів з нею.
Фото: Настя Каменських з мамою (instagram.com/kamenskux)
Шанувальники артистки тут же поспішили відзначити, що Лідія Петрівна виглядає чи не ровесницею дорослої дочки, а ще вони дуже схожі, як дві краплі води. В коментарях фолловери не скупляться на компліменти і захоплюються красою і квітучим виглядом мами Каменських.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею Каменських - пара влаштувала домашню вечірку в стилі диско.