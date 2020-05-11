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Кучеряві красуні: Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.05.2020 - 15:18
Кучеряві красуні: Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкою
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка привітала її з Днем матері милим фото

В честь Дня матері, який у багатьох країнах святкують 10 травня, багато селебріті порадували шанувальників ніжними кадрами зі своїми мамами і дітьми. Наприклад, Маша Єфросиніна зворушила атмосферною і рідкісною фотосесією з 16-річною дочкою Наною, яка зазвичай вважає за краще не світитися в мережі, Джамала ж розчулила кадрами з мамою. Не залишилася осторонь і Настя Каменських - 33-річна співачка підкорила мережу яскравим і милим знімком з коханою мамою Лідією Петрівною.

Артистка опуликовала спільне селфи зі своєю моложавою мамою-блондинкою, на якому жінки зображені з гарним макіяжем і променистими посмішками. Примітно, що і зачіски у них дуже схожі - теща Потапа також є володаркою пишних кучерів!

"Щасливого Дня матері", – написала Каменських під фото.

Кучеряві красуні: Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкою

Фото: Настя Каменських з мамою (instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що мама знаменитість – співачка Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки і навіть виходила на сцену з дочкою. У розділі сториз Настя показала ще кілька ніжних кадрів з нею.

Кучеряві красуні: Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкоюКучеряві красуні: Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкою

Фото: Настя Каменських з мамою (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники артистки тут же поспішили відзначити, що Лідія Петрівна виглядає чи не ровесницею дорослої дочки, а ще вони дуже схожі, як дві краплі води. В коментарях фолловери не скупляться на компліменти і захоплюються красою і квітучим виглядом мами Каменських.

  • Дуже схожі
  • Яка гарна мама)
  • Вау, мама така ж гарна як Настя
  • Дві красуні!
  • Тепер зрозуміло в кого ти така красуня
  • Ви обидві кучерики!! Класссс
  • Настя як завжди неперевершена !!! , мама красива. З святом Вас дорогі
  • Дуже гарні!
  • Подружки
  • Як ви схожі
  • Мамина доця
  • Так от від когоу тебе такі гарні волосся!!!
  • Так ось у кого ви така гудряшка
  • Так схожі
  • У вас її кучерики) Бажаю їй міцного здоров'я і довгих років життя!
  • Мама така ж красива, як і ти.

Кучеряві красуні: Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкою

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею Каменських - пара влаштувала домашню вечірку в стилі диско.

Теги Новини України Настя Каменськихдень матери
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