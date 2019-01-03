"Кучерява Сью": у мережі обговорюють нову зачіску Наді Дорофєєвої

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка почала 2019 рік в новому образі

Популярна українська співачка і учасниця відомої групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка вразила фанів змінами у зовнішності, поділилася новим знімком в Instagram, чим викликала бурхливі обговорення в коментарях. Шанувальники артистки не зійшлися в думках щодо її нової зачіски.

Підопічна Потапа увійшла в новий 2019 рік з кучерявим волоссям. Надя вже не раз змінювала стиль і колір свого волосся, проте в такому образі постала вперше.

Дорофєєва продемонструвала нову зачіску у всій красі на новому селфі, коротко підписавши його: "Кучерява".

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Багатьом підписникам Надіни кучерики припали до душі, про що вони і повідомили в коментарях.

"Тобі дуже пасує!! Красуня!", "Боже, яка ти красива. Немає слів, богіння", "Кучеряжка-симпотяжка", "Вааааай, Баранчик улюблений", "Ваааау, Така милашка", "Кучерява Сью", "Надя, як же красиво", "Ти шикарна в будь-яких образах", "Клас, ось це так топ зачіска, дуже красиво. З такою зачіскою ти нагадуєш мені миленького баранчика", - пишуть шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Однак іншим такий стиль не сподобався і вони зазначили, що Наді він не йде і з прямим волоссям їй було краще.

"Чесно тобі не йде", "Настя Каменських на минималках)", "Надя тобі не підходять кучерики. Скажу чесно", "Тобі не йдуть короткі волосся", "Надя вам ця зачіска не йде", "Жесть", "Не роби так більше", "Тобі нейде тобі з ровними краще", "Якщо чесно то - Шо попало. Кучеряшки це явно не Ваш коник)", "Вам так не йде", вважають фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва захопила гостей святковим столом.

Ми також писали про те, що Надя Дорофєєва поділилася своїми сміливими бажаннями і мріями, частина з яких здійснилася, хоч кілька років тому вони здавалися недосяжними. Тепер, заглядаючи в свій список, артистка не може повірити в те, що відбувається.

Відео: РБК-Україна