Куди діваються турбота і любов? Слава Камінська підтримала екс-дружину Серьоги в боротьбі за дітей

Співачка поскаржилася на те, як чоловіки міняються після розлучення
Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яка сама в минулому році пережила хворобливе розлучення з чоловіком і батьком її двох дітей Едгаром, висловилася про скандальну ситуацію, що виникла навколо репера Серьоги і його колишньої дружини Поліни Ололо. Нагадаємо, що дівчина заявила, що музикант відібрав у неї синів і відвіз їх в окупований Крим, при цьому перешкоджає їх спілкуванню з матір'ю, а до дітей нібито погано відноситься.
Слава відверто зазначила у своєму Instagram, що не розуміє, чому так змінюється поведінка чоловіків під час або після розлучення. Вона супроводила публікацію архівним фото, на якому вона зображена на ліжку з маленьким сином і новонародженою донькою.
"Чому чоловік, у якого ми закохуємося, і цей же чоловік після розлучення – це різні люди? Куди дівається весь трепет, турбота, любов? Повага до жінки, яку з дитинства прищеплюють батьки? Гортаю стрічку і здається, що чоловіків, які гідно закінчують відносини, залишилися одиниці. Моральне насильство, постійний тиск, погрози, розділ майна, викрадення дітей. Що вами рухає? Навіщо? І, головне, ЗА ЩО??? Хіба жінка, яка 9 місяців береже в собі нове життя, а потім повністю розчиняється в материнстві на багато років заслуговує подібного ставлення?" - дивується Камінська.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
Вона закликала чоловіків думати про дітей, на яких це все дуже сильно позначається.
"Весь стрес, який мама проживає в процесі розлучення, рано чи пізно відчують і перенесуть на себе діти. Чоловіки, будьте мудрішими. Вмійте відпускати і думайте в першу чергу про дітей, а не про власне его! @polina_lola ,дуже хочеться , щоб Ваша ситуація швидше вирішилась", - написала артистка.
У коментарях користувачі мережі погоджуються зі Славою і висловлюють підтримку Поліні.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, раніше Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою - вони знялися у спільній фотосесії для журналу.