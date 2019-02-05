"Хто зі мною?" спокуслива Аніта Луценко в боді кинула виклик шанувальникам

Фітнес-тренер кинула виклик всім, хто любить солодке

Известный фитнес-тренер и самая спортивная ведущая на телевидении Анита Луценко решила испытать поклонников на прочность и устроить новый марафон. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, снабдив текст собственным мотивирующим фото.

В кадре спортсменка позирует в пикантном боди нежного персикового цвета с одним рукавом. Этот предмет гардероба идеально подчеркивает ее стройные формы.

"Крошки! А как вам идея снова 14 дней прожить без сладкого со следующего понедельника (11 февраля). Ни-ни грамульки. Кто со мной?" - поинтересовалась тренер.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Подписчики фитнес-инструктора с удовольствием выказали желание присоединиться к марафону и приняли вызов, а также не забыли оставить для Луценко комплименты. Многие отметили, что для них это будет проверкой силы воли, ведь представить жизнь без сладкого им пока сложно.

"Вы прекрасны!", "Идея отличная", "Супер, готова!", "Хочу, но сомневаюсь, что смогу", "Ой, с удовольствием! С Вами такая мотивация", "Очень хочу испытать свою силу воли!", «Оооо. Супер! Чтоб к 8 Марта быть красивыми и стройными", - с энтузиазмом восприняли идею Аниты ее читатели.

Скриншот комменариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, что Анита Луценко посоветовала поклонникам попробовать ореховое молоко, приготовленное по ее рецепту.

К слову, Анита Луценко рассказала об особенностях питания ее маленькой дочки и дала советы молодым мамам.

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