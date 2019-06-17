"Хто мене роздягне?" Слава з НеАнгелів показала пікантний кадр топлес

Українська співачка і учасниця гурту "НеАгели" Слава Камінська переживає не найлегший період у житті. Так, артистка перебуває на межі розлучення з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Зазвичай активна в соцмережах зірка навіть трохи призупинила діяльність в Instagram і вже не так часто балує шанувальників знімками, але вони переживають за шлюб зірки і всіляко намагаються її підтримати. Втім, Слава відволікається на улюблену роботу і з задоволенням виступає перед глядачем, виблискуючи на сцені. Так, у сторіз вона опублікувала кадри за лаштунками одного із закритих заходів, на якому заспівала хіти гурту.

Варто сказати, що Слава любить побалакати з підписниками та поділитися своїми емоціями, що вона і зробила в цей раз. Зірка показала короткі відео з гримерки і в процесі підготовки до виходу на сцену, а також яскравий концертний образ. Блискуче плаття з ефектним екстремальним декольте, червоні губи, яскравий і виразний макіяж очей, а також вогняні пасма зробили співачку просто чарівною.

Відразу після виступу вона повернулася в гримерку і записала жартівливий діалог з однією з дівчат своєї творчої команди. Слава грайливо і з гумором попросила її роздягнути, розв'язавши шлейки на сукні, і навіть зняла цей пікантний процес на камеру.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

"Даша, хто сьогодні мене роздягне? Дарина, попрошу", - сказала Слава, завбачливо прикривши руками і затуливши планшетом розкішний бюст після того, як помічниця розв'язала її нвбрання на шиї.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

До Речі, Слава з гурту НеаАгели обожнює публікувати кумедні фото своїх малюків – Лаури і Леонарда. Вона зворушила мережу спільним знімком дочки і сина на прогулянці.

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів підкорила мережу фото з донечкою - балериною.