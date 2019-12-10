Ксенія Мішина вразила розповіддю, як вагітною втекла від домашнього тирана

Від тиранії в свої студентські роки постраждала українська актриса Мішина Ксенія. Зі старшим чоловіком-бізнесменом вона познайомилася як тільки вступила в театральний вуз в Києві. Пізніше актриса завагітніла від коханого, з яким збиралася прожити все життя. Але стосунки пари погіршилися, і Ксенії довелося вагітною буквально бігти від нареченого. Про це Мішина, яка зараз знімається в серіалах каналу "Україна" "Зникаючі сліди" і "Ти мій", розповіла в програмі "Зірковий шлях".

Дату весілля Мішиної та її тодішнього нареченого було призначено. Та до вівтаря пара так і не дійшла. Адже тільки-но Мішина повідомила коханому про свою вагітність й переїхала до нього жити, як чоловіка ніби підмінили.

На третьому курсі, взявши академ-відпустку, Ксенія на 7-му місяці вагітності втекла від домашнього тирана до рідного Севастополя.

"Мені було соромно спочатку за це. А потім я зрозуміла - боже, в нашій країні дуже багато таких жінок. І не з однією дитиною, а з трьома. Все пішло просто шкереберть і для мене це було вкрай дивно. Людина просто змінилася і стала огидно поводитися. І я зрозуміла, що я терпіти це не буду", - поділилася з "Зірковим шляхом" Мішина.

Мішина Ксенія з сином Платоном (фото: соцмережі артистки)

Тільки-но, здавалося, молода жінка оговталася й стала забувати свого кривдника, як він знову увірвався у її життя, аби нанести чергову травму.

"Був момент, коли через 4 роки, синочку 4 або 5 років було, з'явився у театрі і побив мене. Так. Незрозуміло за що. Тобто в п'яному стані. Йшла вистава, я вийшла зі спектаклю і мене просто спустили зі сходів. Ну і все, і людина зникла", - розповіла на каналі "Україна" Ксенія Мішина.

І хоча з тих пір пройшло вже декілька років, Ксенія й досі переживає за власний спокій і за спокій свого синочка Платона, якого виховує самостійно.

Нагадаємо, раніше Мішина Ксенія відреагувала на чутки про роман з Володимиром Остапчуком. Раніше пару нібито бачили у Відні.