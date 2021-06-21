Ксенія Мішина похвалилася фігурою в купальнику на морській прогулянці в Криму
Перша "Холостячка" Ксенія Мішина, яка нещодавно відсвяткувала 32-річчя, похвалилася ефектною фігурою в купальнику. Разом з рідними і коханим Олександром Еллертом актриса відпочиває в рідному Севастополі в окупованому Криму, там же і відзначила важливий день.
Атмосферними кадрами з морської прогулянки на яхті зірка поділилася у своєму Instagram.
Ксенія позувала в трендовому купальнику в дрібний горошок, спокусливо витягнувшись на носі яхти. Артистка демонструє точену талію і стрункі ноги, доповнивши образ темними окулярами.
На іншому знімку актриса млосно лежить спиною до камери в променях призахідного сонця.
Ксенія Мішина насолодилася морською прогулянкою на яхті і похвалилася фігурою в купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Мішина поділилася з підписниками цікавим спостереженням.
"Помітила недавно таку закономірність ... якщо щось йде не так, якщо вас намагаються вивести з рівноваги, висмоктати енергію, поруч завжди є те, чим в цю ж хвилину ви можете наповнитися, надихнутися ... ті буденні речі, пейзажі і "простота", які ми звикли не помічати! У нас завжди є вибір як реагувати і на що витрачати себе і свою енергію! Згодні?"- поділилася своїми думками знаменитість.
Фолловери погодилися з Ксенією, а також не упустили можливості обсипати її комлпіментамі, захоплюючись витонченою фігурою зірки.
- Така красива Ксюша
- Згодна повністю
- Ваші пости завжди знаходять відгук у мені, згодна на всі сто. Шикарно виглядаєте
- Так, головне не забувати, що щастя в простих речах
- Супер, дуже красива
- Абсолютно згодні! Підтримую вас на 100%. Ксюша, ви як завжди з черговою мудрістю! Не можу ні сказати - виглядаєте неймовірно!
- Ксюшечка, залишайся такою ж прекрасною!
- Шикарна
- Ооооо ця прекрасна фігурка зводить мене з розуму, дуже красиво
- Красоточка
- Дуже красиве тіло у тебе, Ксю
Нагадаємо, раніше Мішина показала обручку з алмазом, вирощеним з її та Еллерта крові.