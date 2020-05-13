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Дах зносило кілька разів: Наталія Водянова – про стосунки з чоловіком, дітей і життя на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2020 - 18:32
Дах зносило кілька разів: Наталія Водянова – про стосунки з чоловіком, дітей і життя на карантині
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка дала інтерв'ю

Наталя Водянова дала чергове інтерв'ю: для каналу Олександра Ципкіна вона розповіла багато цікавих подробиць особистого життя. За словами моделі, на карантин вони вирушили всією сім'єю за місто – вона, Антуан, п'ятеро дітей, а також пара людей, які допомагають їм по господарству. Найскладнішим, за словами Наталії, виявилося готувати на велику родину.

Дах зносило кілька разів: Наталія Водянова – про стосунки з чоловіком, дітей і життя на карантиніНаталя з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

«Дах зносило кілька разів. Мені доводиться кожен день готувати на 10-12 осіб. По 2 рази на день. Зрозуміло, що хтось щось не їсть або не хоче. Треба готувати, щоб всім догодити: і маленьким, і підліткам, і Антуану. На цьому грунті я засмучувалася, голосно дуже... Посуд не била. Я дуже стараюся, щоб це проходило непомітно для всіх. Але для Антуана це мені складніше було все зробити, щоб він не помітив зміни в моєму настрої. Він найбільш близька людина, і відчуває мене. Я ціную, що він з розумінням до цього ставиться. Він як чоловік у цьому відношенні дуже відрізняється, наприклад, від мого колишнього чоловіка, який не розумів, що коли людина засмучується, це не обов'язково особисте. Це не означає, що це його вина. Це може бути такий егоїзм»...

Інтерв'ю Наталі (фото: instagram.com/alexander_tsypkin)

Також Наталя зізналася, що вибудувати відносини з іноземцем їй було легко. Так як по суті вона ставала як людина англійською. «Це досить-таки проста мова, щоб висловити свої почуття. Навпаки, рідною мовою буває складніше...».

Торкнулися і теми бідного дитинства моделі. За словами дівчини, вона досі не позбулася деяких наслідків. Приміром, вона все доїдає, намагається чистити картоплю, зрізуючи мінімум шкірки. «Сьогодні, наприклад, я готувала всім обід. А сама доїдала вчорашній суп».

Дах зносило кілька разів: Наталія Водянова – про стосунки з чоловіком, дітей і життя на карантиніНаталя любить давати відверті інтерв'ю (фото: instagram.com/natasupernova)

За словами Водянової, старший син якої вже зовсім дорослий, вона не боїться стати бабусею. «Я взагалі впевнена, що онуки – це навіть краще, ніж діти... Але я не поспішаю стати, все-таки у мене ще маленькі діти. Я хочу, щоб вони виросли і я змогла надолужити втрачене. Я мама з 19-ти років, багато чого упустила».

З приводу відмінності у вихованні молодших і старших дітей вона розповіла: «Наявність тата, який дуже близький з дітьми, надає великий вплив. Молодші діти вийшли більш розпещеними. Неможливо порівняти... Малюки можуть вбити один одного, ми їх постійно рознімаємо. А старші дуже близькі».

Також Наталя впевнена, що діти народжуються вже сформованими особистостями. «Я пам'ятаю Неву, коли їй було всього 3 дні. І зараз це та ж людина. Її аура, погляд і проникливість, твердість характеру залишилися ті ж. Вона була з ними народжена».

Теги Новини України модельНаталія Водянова
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