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У мереживній білизні і шкірі: томна Олена Шоптенко спокусила зухвалим образом

Автор: Lite

Партнерка Олега Винника показала пікантні кадри на стільці

Відома хореограф і партнерка Олега Винника по "Танцях з зірками 2020" Олена Шоптенко на час стала головною "вовчицею" на головному майданчику країни. Вона готова заступатися за свого зіркового підопічного і навіть відповідати на критику суддів, адже впевнена у своєму партнері як ніколи. Шанувальники співака навіть зуміли розглянути хімію в танцювальній парі, але Олена тут же заявила, що закохана в зовсім іншого чоловіка. Можливо, саме він став особистим фотографом зірки, яка показала провокаційне фото.

На своїй сторінці в Instagram хореограф опублікувала кадр, на якому звабливо позує в сексуальному totak black образі. Вона розташувалася на стільці в шкіряних штанях і мереживному бюстгальтері, накинувши зверху чорний піджак.

"Дуже люблю одне висловлювання і кожен раз згадую його, коли стою перед вибором. "Бути собою" — це вміння говорити "ні". Це вміння відмовляти без боязні образити або не відповідати, і вміння відмовлятися від альтернатив на користь того, що справді цінуєш. Дуже багато можна сказати про людину, виходячи з того, що вона відкидає. Для мене вміння і чути "ні" — дуже важливий життєвий навик, щоб не "загубитися", - зізналася Олена.

Підписники Шопенко почали жваво обговорювати її пост, а також сипали компліментами.

  • Дуже гарні фото
  • Шикарна
  • Яка ви неймовірна. Завжди за вас в "Танцях", з ким би ви не танцювали
  • Красива жінка, дуже
  • Дуже ніжне і миле фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар згадували про своє весілля і висловилися про стосунки після розлучення.

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Новини України Танцы со звездамиАлена Шоптенко