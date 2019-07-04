"Круто виходить": дочка Олі Полякової вразила виконанням техніки наолі для стрункої талії (відео)

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова продовжує вчитися і відпочивати в модельному таборі

Маша Полякова продовжує набиратися сил на незвичайному відпочинку в Греції. Справа в тому, що в далеку країну Маша поїхала не просто так – 14-річна дівчина приєдналася до модельного табору, організатором якого, речі, виступає українська модель Алла Костромічева. Тут дівчата активно освоюють основи модельного бізнесу – навчаються дефілювати, правильно позувати, стежити за собою і т. д. Але здається, що особливо активно вони налягають на постійні тренування. До речі, за час перебування в таборі Маша Полякова помітно пострункішала.

Так, дівчата постійно плавають, роблять розтяжки і займаються фітнесом. Крім того, їх навіть вчать робити вакуум! І з'ясувалося, що Полякова молодша також вміє її робити.

Вакуум або наолі – це ранкове тренування органів черевної порожнини а також м'язів живота. Така техніка дозволяє зробити струнку талію, підтягнути і зміцнити корсет. Крім того, це також дуже корисно для зміцнення здоров'я внутрішніх органів. І все ж перш, ніж братися за це в домашніх умовах, слід взяти кілька уроків у професіонала. Часто таку техніку вивчають на заняттях з йоги.

14-річна Маша вже освоїла техніку, що й поспішила показати на відео, яке було також опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Зазначимо, що до цього дочка Олі Полякової в коротких шортах і на підборах показала майстерність дефіле. В міні-шортах, білій футболці і на підборах Полякова молодша пройшлася по прямій лінії. У фіналі ефектно погравши з пишним волоссям.

Тим часом Оля Полякова знімається в новому сезоні шоу Х-Фактор на "СТБ" в якості одного з членів журі проекту. Так, Полякова у відвертому міні зі шнурівкою підкорила образом на Х-факторі. Співачку навіть назвали "лялькою Барбі" з України.

Також Оля Полякова демонструвала один з образів, в якому з'явилася на місці судді. Тоді вона віддала перевагу латексним штаням і асиметричній майці на одне плече – вбрання ідеально підкреслю плавні вигини довгоногої співачки.