Крута мама: Олена Кравець зворушила фото, зробленим маленьким синочком

Олена Кравець не надто шанує соцмережі – вона рідко ділиться знімками з шанувальниками з особистого архіву і майже не показує своїх двійнят – Ваню і Катю. Саме тому підписники так тепло зустрічають душевні домашні кадри зірки "Квартал 95". Тільки у минулому році вона вперше показала обличчя дворічних малюків. Старша дочка Олени, 17-річна Маша теж не так часто публікує особисті знімки. Наприклад, нещодавно вона сфотографувалася біля моря в сонячних променях. Тепер же її зіркова мама поділилася домашнім кадром, зробленим 3-річним синочком (у липні близнюкам виповниться 4 роки).

На фото Олена з'явилася в незвичайному вигляді – злегка розпатлана зачіска і усмішка. На знімку вона позує в чорному толстовці з написом на блакитному тлі "Фредді Меркьюрі", у вухах – сережки-кільця.

"Мам, посміхнися, позалуста!" - підписала зврка знімок і додала хештеги #когдасынфотограф #фреддифорева #неидеальна_я.

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

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Підписники головною "квартальщиці" почали навперебій сипати компліментами і хвалити не тільки здібності малюка, але і його маму.

Ідеальна

Така красива

Коли син чудовий фотограф

Майка - бомбезна! Усмішка у матері - супер!

Клас

Яка ви красива жінка!

Посмішка Джаконди нервово курить в сторонці!

Прекрасна

Крута мама

Супер, супер, супер

Скріншот коментарів

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Фото: двійнята Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

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