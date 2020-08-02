ru
ua

В крихітних трусиках і у ванній: Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом

Автор: Lite

Ведуча долучилася до флешмобу в мережі

Леся Нікітюк цілими днями пропадає на зйомках – вона їздить по Україні зі своїм тревел-шоу "Le Маршрутка", "здає" маловідомі вражаючі місця і радує оригінальними й цікавими знімками. Незважаючи на тотальну зайнятість, ведуча приєдналася до глобального мережевого флешмобу #womensupportingwomen в підтримку жінок іншими жінками, перейнявши ініціативу у Маші Єфросиніної, а також порадувала шанувальників спекотним фото з ванної кімнати.

Популярні новини

Вона розташувалася на краю ванної в крихітних трусиках і топі, оголивши стрункі довгі ніжки і засвітивши плоский животик. До речі, зірка дотримується інтервального голодування і самовіддано робить планку, а результати її зусиль явно не пройшли даремно.

"Скажу чесно, не дуже вникала в цей челендж, бо я на зйомках цілодобово. Альо я за любий кіпіш, мета якого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ, а особливо мужність та краса жінки. Шлю Всім паростки любові", - написала ведуча під пікантним знімком з ванної кімнати.

До речі, у челенджі також взяла участь і Даша Астаф'єва, яка висловилася про жіночу захищеність.

В коментарях шанувальники Леді Ле не змогли стримати емоції, і похвала з компліментами сипалася на ведучу немов з рогу достатку.

  • Ну ничесе, яка гарна ванна кімната
  • Красатуля
  • Як завжди неперевершена
  • Ви як завжди чудово виглядаєте
  • Красуня
  • Ой, як тут гаряче
  • Фотомодель! Будьте щасливі!
  • Дуже гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк викликала фурор фото в міні з квітковим принтом.

Прогноз погоди
► Немов дівчисько: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою ► Регіна Тодоренко отримала роботу в Україні: вона вже приступила до обов'язків
Читати всі новини