У крихітному бікіні і морському піску: Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками

Алессандра Амбросіо, яка в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що буквально живе на пляжі, всіляко підтверджує свої слова. Дівчина щодня постить в Instagram чергову порцію "гарячих" знімків в купальниках, які в основному належать її бренду GAL Floripa. Кілька годин у її аккаунті з'явилися нові знімки.



В цей раз Алессандра приміряла маленьке біле бікіні також власного виробництва. Купальник, що складається з мінімуму тканини і прикрашений морськими черепашками, підкреслив розкішний загар, стрункість і, звичайно ж, достоїнства фігури знаменитої моделі.

Чудова Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Доповнили образ Алессандри чорні окуляри в золотій оправі і витончені багатошарові підвіски. Дівчина сексуально прогнулася на тлі моря, піднявши волосся і підставивши обличчя сонцю. "Ти моє сонечко", – підписала вона знімок.

На другому фото з цієї ж серії вона позує разом зі своєю подругою, яка вибрала червоний купальник GAL Floripa. Красуні лежать на березі, все в піску та в променях сонця. "Дівчата на пляжі", – написала Алессандра коротко.

Алессандра Амбросіо з подругою на пляжі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Підписники екс-"ангела" Victoria's Secret, які обожнюють подібні кадри, і цього разу не пошкодували красномовства. "Моє єдине сонце. Ти робиш мене щасливим", "Абсолютна досконалість, так красиво", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Зацілована сонцем", "Немає сонця, коли тебе тут немає", "Прекрасна", "Ідеальна", "Ваше тіло неймовірне для 38 років! Схоже на 18!", "Гаряча дівчина назавжди", "Як можна бути настільки ідеальною?"...

Також багато відзначили і купальники дизайну супермоделі. "Це самий милий купальник, який я коли-небудь бачив", "Бікіні мрії"... Так що модель, яка явно вибрала для розкрутки свого бренду власну сторінку в Instagram, явно на вірному шляху.

До речі, судячи з сторіз моделі, Амбросіо вирушила в Тайвань на захід люксового бренду OMEGA, обличчям якого вона стала. Алессандра приміряла незвичайне плаття рожевого відтінку з пишними рукавами і численними бантами, яке напевно незабаром продемонструє фоловерам.

Нагадаємо, до цього Алессандра Амбросіо відвідала фестиваль музики Коачелла 2019 в Каліфорнії. На фестивалі модель блищала в спокусливому образі total black.

Також дивіться: Буде спекотно: 10 кроків до ідеального пляжного образу від супермоделі Алессандри Амбросіо (відео)