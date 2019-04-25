ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У крихітному бікіні і морському піску: Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 20:31
У крихітному бікіні і морському піску: Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

38-річна модель продовжує насолоджуватись відпочинком

Алессандра Амбросіо, яка в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що буквально живе на пляжі, всіляко підтверджує свої слова. Дівчина щодня постить в Instagram чергову порцію "гарячих" знімків в купальниках, які в основному належать її бренду GAL Floripa. Кілька годин у її аккаунті з'явилися нові знімки.

В цей раз Алессандра приміряла маленьке біле бікіні також власного виробництва. Купальник, що складається з мінімуму тканини і прикрашений морськими черепашками, підкреслив розкішний загар, стрункість і, звичайно ж, достоїнства фігури знаменитої моделі.

Алессандра Амбросіо

Чудова Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Доповнили образ Алессандри чорні окуляри в золотій оправі і витончені багатошарові підвіски. Дівчина сексуально прогнулася на тлі моря, піднявши волосся і підставивши обличчя сонцю. "Ти моє сонечко", – підписала вона знімок.

На другому фото з цієї ж серії вона позує разом зі своєю подругою, яка вибрала червоний купальник GAL Floripa. Красуні лежать на березі, все в піску та в променях сонця. "Дівчата на пляжі", – написала Алессандра коротко.

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо з подругою на пляжі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Підписники екс-"ангела" Victoria's Secret, які обожнюють подібні кадри, і цього разу не пошкодували красномовства. "Моє єдине сонце. Ти робиш мене щасливим", "Абсолютна досконалість, так красиво", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Зацілована сонцем", "Немає сонця, коли тебе тут немає", "Прекрасна", "Ідеальна", "Ваше тіло неймовірне для 38 років! Схоже на 18!", "Гаряча дівчина назавжди", "Як можна бути настільки ідеальною?"...

Також багато відзначили і купальники дизайну супермоделі. "Це самий милий купальник, який я коли-небудь бачив", "Бікіні мрії"... Так що модель, яка явно вибрала для розкрутки свого бренду власну сторінку в Instagram, явно на вірному шляху.

У крихітному бікіні і морському піску: Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками

У крихітному бікіні і морському піску: Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками

До речі, судячи з сторіз моделі, Амбросіо вирушила в Тайвань на захід люксового бренду OMEGA, обличчям якого вона стала. Алессандра приміряла незвичайне плаття рожевого відтінку з пишними рукавами і численними бантами, яке напевно незабаром продемонструє фоловерам.

Нагадаємо, до цього Алессандра Амбросіо відвідала фестиваль музики Коачелла 2019 в Каліфорнії. На фестивалі модель блищала в спокусливому образі total black.

Також дивіться: Буде спекотно: 10 кроків до ідеального пляжного образу від супермоделі Алессандри Амбросіо (відео)

У сексуальному образі в Парижі: розкішна Ірина Шейк блищить на вечірці Jean Paul Gaultier 51-річна Ніколь Кідман приміряла відверті образи для американського глянцю
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся