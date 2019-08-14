У крихітному бікіні на яхті: Кайлі Дженнер спокушає гарячими кадрами із відпочинку

Кайлі Дженнер кілька днів тому відсвяткувала свій 22-й день народження. В честь такої події вони з коханим, однорічною донькою та друзями вирушили до Італії. І барвисті соковиті фото буквально заполонили простори мережі. Кайлі встигла у всіх подробицях показати красиве життя, яке вони влаштували для гостей. Тут були й розкішні локації, і зупинки в наймальовничиших регіонах Італії, і вишукані подарунки...

Кайлі насолоджується відпочинком в Італії (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина також багато часу приділила сім'ї. Вона показала масу зворушливих романтичних кадрів з коханим Тревісом Скоттом, а також з малятком Стормі. Цікаво, що для поїздки вона підібрала собі і дочці серед інших однакові вбрання. Фото, де вони красуються в темно-синіх сукнях і білих кедах, вона підписала: "Найбільш солодка любов, яку я коли-небудь відчувала".

Кайлі з дочкою Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

А кілька годин тому наймолодша мільярдерка у світі продемонструвала свої знамениті форми і вигини. Дівчина опублікувала кілька фото, де вона засмагає на яхті в міні-бікіні. Кайлі приміряла яскраво-блакитний купальник Chanel, який ледь прикрив пишні груди та сідниці Дженнер. З прикрас вона обрала вузькі сонцезахисні окуляри, браслети і сережки-кільця. Вона лежить на животі, і тому фото вийшли максимально спокусливими. Поруч з дівчиною лежить нова колекція її "грошової" косметики You're So Money Baby.

Кайлі оголосила дозапуск колекції (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пост вона супроводила зворушливими словами подяки своїм шанувальникам за те, що вони оцінили її нову лінію косетики. А також оголосила про додатковий випуск. "Спасибі, спасибі за ВСЮ ЛЮБОВ до моєї колекції до дня народження. Вау! Моя улюблена колекція всіх часів доступна прямо зараз на KylieCosmetics.com! Я подбала про те, щоб у вас, друзі, були запаси. Але як тільки це прийшло, це пішло!".