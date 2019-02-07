"Кріслоlook": Оля Полякова в сміливих образах задала шанувальникам непросту задачу

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка показала кращі образи зі зйомок нового шоу

"Королева ночі" Оля Полякова запропонувала шанувальникам вибрати кращий образ, в якому вона з'являлася в студії програми "Дивовижні люди" і ділилася знімками на сторінці в Instagram.

До уваги фанів вона показала на вибір дев'ять яскравих і сміливих look'ів, один краще іншого, і з властивим їй гумором попросила написати номер вбрання, яке справило на підписників найбільше враження.

"Голосуємо! За кращий кріслоlook. Який?" - поцікавилася артистка, спантеличивши фанів.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Багато прийшли в замішання від великої кількості яскравих аутфітів "супрблондинки" і відмітили, що всі образи шикарні і неповторні, інші ж стали писати конкретні цифри, вбрання, що припало до душі.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Супер красуня", "Ти скрізь красива!", "Всі дев'ять супер!", "Оля, ти у всіх нарядах красива", "Складно, всі шикарні", "Всі look ваші прекрасні. Оля, ви прекрасні в будь-якому образі", "Яка Ви красива! Всі луки", "Всі без єдиної вади!", "Абсолютно все супер шикарні", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля Полякова показала екзотичні вбрання в тайському стилі, в яких разом з дочкою відзначила день народження під час відпустки на екзотичному курорті.

До слова, Оля Полякова презентувала свіжий міні-альбом під назвою "Королева ночі", куди увійшло сім композицій. Пізніше вона представила лірик-відео на трек "Мадонна".

До речі, Оля Полякова розбурхала шанувальників коротким роликом, у якому відтворює пікантний фрагмент з культового фільму "Основний інстинкт".

Відео: РБК-Україна