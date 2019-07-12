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Крепове весілля: Лілія Ребрик захопила архівними фото батьків


Ребрик залишила батькам зворушливе послання

Лілія Ребрки останнім часом все частіше і частіше показує різні душевні моменти свого життя. При цьому в соцмережах української актриси і телеведучої можна бачити не тільки фото чоловіка і дочок, але також її батьків та інших родичів.

На цей раз Ребрик приємно порадувала багатотисячну армію підписників. Телеведуча показала справді унікальні кадри з сімейного архіву. Так, на своїй instagram-сторінці Лілія показала старі весільні фото батьків. З'ясувалося, що батьки телеведучої святкують весільну річницю – 39 років разом. До речі, в народі ця річниця носить назву "крепове весілля". Своїй назві ця річниця зобов'язана міцному матеріалу, нитки якого щільно переплетені один з одним. Так і в сім'ї — на 39 році спільного життя чоловік і дружина являють собою єдине полотно, розірвати яке дуже складно.

На опублікованих кадрах ми бачимо батьків Лілії в молодості. Фото зроблені ще під час розпису. Також для порівняння Ребрик показала фото батьків зараз.

Батьки Лілії Ребри відзначають весільну річницю – 39 років разом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Скріншот поста: instagram.com/liliia.rebrik

"Мої красиві закохані батьки - як 39 років тому, так і сьогодні! Люблю вас! Вітаю з 39-ю річницею!" – підписала знімки актриса.

Шанувальники Лілії також поспішили прокоментувати її новий пост. До речі, деякі зазначили, що Лілія більше схожа на батька.

  • На батька схожа!"
  • "Ви так схожі на тата"
  • "З віком ще красивішим"
  • "Дуже красива пара! Вітаю!"
  • "Будьте здорові і щасливі в сімейному житті"
  • "Не знав, що у них свідком був Гарі Олдмен)"
  • "Які гарні батьки, вітаю батьків з річницею, вони справжні молодці, тому, що не всім вдається стільки років жити разом, і мати таке любов, яка через стільки років тільки міцніє Щастя, наснаги, довголіття І у моїх батьків сьогодні річниця весілля"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, до цього Лілія Ребрик зворушила мережу щасливим сімейним фото і поділилася важливою мрією. Телеведуча тоді наголосила, що на знімках далеко не всі її родичі.

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