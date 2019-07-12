Крепове весілля: Лілія Ребрик захопила архівними фото батьків

Лілія Ребрки останнім часом все частіше і частіше показує різні душевні моменти свого життя. При цьому в соцмережах української актриси і телеведучої можна бачити не тільки фото чоловіка і дочок, але також її батьків та інших родичів.

На цей раз Ребрик приємно порадувала багатотисячну армію підписників. Телеведуча показала справді унікальні кадри з сімейного архіву. Так, на своїй instagram-сторінці Лілія показала старі весільні фото батьків. З'ясувалося, що батьки телеведучої святкують весільну річницю – 39 років разом. До речі, в народі ця річниця носить назву "крепове весілля". Своїй назві ця річниця зобов'язана міцному матеріалу, нитки якого щільно переплетені один з одним. Так і в сім'ї — на 39 році спільного життя чоловік і дружина являють собою єдине полотно, розірвати яке дуже складно.

На опублікованих кадрах ми бачимо батьків Лілії в молодості. Фото зроблені ще під час розпису. Також для порівняння Ребрик показала фото батьків зараз.

Батьки Лілії Ребри відзначають весільну річницю – 39 років разом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Скріншот поста: instagram.com/liliia.rebrik

"Мої красиві закохані батьки - як 39 років тому, так і сьогодні! Люблю вас! Вітаю з 39-ю річницею!" – підписала знімки актриса.

Шанувальники Лілії також поспішили прокоментувати її новий пост. До речі, деякі зазначили, що Лілія більше схожа на батька.

На батька схожа!"

"Ви так схожі на тата"

"З віком ще красивішим"

"Дуже красива пара! Вітаю!"

"Будьте здорові і щасливі в сімейному житті"

"Не знав, що у них свідком був Гарі Олдмен)"

"Які гарні батьки, вітаю батьків з річницею, вони справжні молодці, тому, що не всім вдається стільки років жити разом, і мати таке любов, яка через стільки років тільки міцніє Щастя, наснаги, довголіття І у моїх батьків сьогодні річниця весілля"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, до цього Лілія Ребрик зворушила мережу щасливим сімейним фото і поділилася важливою мрією. Телеведуча тоді наголосила, що на знімках далеко не всі її родичі.

Також Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії. Зіркова пара насолоджувалася відпочинком і роботою в курортному місті Кітен.