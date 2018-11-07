"Крав, краду, буду красти": живі легенди рок-н-ролу заспівали про українських можновладців

"Брати Гадюкіни" записали свій передвиборчий маніфест
Живі легенди українського рок-н-ролу "Брати Гадюкіни" презентували анархічно-саркастично-музичний маніфест.
За словами музикантів, предтечою треку "Крав" є "совіцька" мудрість: "Не наїб*ш - не проживеш".
"Кажуть, що "слуги народу" у теперішні важкі для країни часи крадуть ще з більшим цинізмом. В "Гадів" красти нема чого, але "за дєржаву абідно". Тому ми скрутили крадіям при владі смачну дулю у вигляді пісні "Крав". Тепер тій сволоті - труба! Слава Україні!" - коментує бас-гітарист та вокаліст гурту Ігор Мельничук.
Відео: YouTube/Braty Gadiukiny Official
Текст пісні "Крав":
Шепотів сусід зліва
Є індійський бог Шіва
Нахапав великі статки
Бо має штири руки.
Бубонів сусід справа
Тута глохне кожна справа
Най поцілуют мене в мін*т
Маю імунітет
На суд везут
Шість адвокатів
Дохтори в купі
Термометер в дупі
Крав, краду
Буду красти
Крав, краду
Буду красти
Недоторкані
З мої касти
Я крав!
Краду!
І буду красти!
Нас пакували в автомобілі
Гвинтокрили небо закрили
Тиждень шум, неділю гам
А потим - всі по домам
Не страшна вогняна геєнна
Порятує гігієна
Рука руку золотом миє
Так було і є
На суд везут
Шість адвокатів
Дохтори в купі
Термометер в дупі
Шаную Бога
Боюсі Будду
На всякий случай
Аллаха, теж
Але, совіцьку мудрість
Я не забуду
Не на*беш -
Не проживеш.
Додамо, що "Брати Гадюкіни" цього року святкують 30-річчя. Також нещодавно "Гади" отримали спеціальну нагороду Національної музичної премії YUNA "За особливі досягнення", володарями якої стають артисти, чий вплив на українську музику значущий і незаперечний.
Нагадаємо, відомий український репер Freel випустив другий сингл зі свого нового альбому, реліз якого відбудеться 19 листопада. Зворушлива композиція про війну, зокрема, про захисників Донецького аеропорту, називається "Спалах".
Відео: РБК-Україна