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"Крав, краду, буду красти": живі легенди рок-н-ролу заспівали про українських можновладців

Lite » Зірки 07.11.2018 - 09:24
"Брати Гадюкіни" (фото: facebook.com/bratygadiukiny)
"Брати Гадюкіни" (фото: facebook.com/bratygadiukiny)

"Брати Гадюкіни" записали свій передвиборчий маніфест

Живі легенди українського рок-н-ролу "Брати Гадюкіни" презентували анархічно-саркастично-музичний маніфест. 

За словами музикантів, предтечою треку "Крав" є "совіцька" мудрість: "Не наїб*ш - не проживеш".

"Кажуть, що "слуги народу" у теперішні важкі для країни часи крадуть ще з більшим цинізмом. В "Гадів" красти нема чого, але "за дєржаву абідно". Тому ми скрутили крадіям при владі смачну дулю у вигляді пісні "Крав". Тепер тій сволоті - труба! Слава Україні!" - коментує бас-гітарист та вокаліст гурту Ігор Мельничук.

Відео: YouTube/Braty Gadiukiny Official

Текст пісні "Крав":

Шепотів сусід зліва
Є індійський бог Шіва
Нахапав великі статки 
Бо має штири руки.

Бубонів сусід справа
Тута глохне кожна справа
Най поцілуют мене в мін*т 
Маю імунітет
На суд везут
Шість адвокатів
Дохтори в купі
Термометер в дупі

Крав, краду 
Буду красти
Крав, краду 
Буду красти
Недоторкані
З мої касти 
Я крав!
Краду!
І буду красти!

Нас пакували в автомобілі
Гвинтокрили небо закрили
Тиждень шум, неділю гам
А потим - всі по домам

Не страшна вогняна геєнна
Порятує гігієна
Рука руку золотом миє
Так було і є
На суд везут
Шість адвокатів
Дохтори в купі
Термометер в дупі

Шаную Бога 
Боюсі Будду
На всякий случай
Аллаха,  теж 
Але, совіцьку мудрість
Я не забуду 
Не на*беш -
Не проживеш.

Додамо, що "Брати Гадюкіни" цього року святкують 30-річчя. Також нещодавно "Гади" отримали спеціальну нагороду Національної музичної премії YUNA "За особливі досягнення", володарями якої стають артисти, чий вплив на українську музику значущий і незаперечний.

Нагадаємо, відомий український репер Freel випустив другий сингл зі свого нового альбому, реліз якого відбудеться 19 листопада. Зворушлива композиція про війну, зокрема, про захисників Донецького аеропорту, називається "Спалах".

Відео: РБК-Україна

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