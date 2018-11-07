"Крав, краду, буду красти": живі легенди рок-н-ролу заспівали про українських можновладців

"Брати Гадюкіни" (фото: facebook.com/bratygadiukiny)

"Брати Гадюкіни" записали свій передвиборчий маніфест

Живі легенди українського рок-н-ролу "Брати Гадюкіни" презентували анархічно-саркастично-музичний маніфест.

За словами музикантів, предтечою треку "Крав" є "совіцька" мудрість: "Не наїб*ш - не проживеш".

"Кажуть, що "слуги народу" у теперішні важкі для країни часи крадуть ще з більшим цинізмом. В "Гадів" красти нема чого, але "за дєржаву абідно". Тому ми скрутили крадіям при владі смачну дулю у вигляді пісні "Крав". Тепер тій сволоті - труба! Слава Україні!" - коментує бас-гітарист та вокаліст гурту Ігор Мельничук.

Відео: YouTube/Braty Gadiukiny Official

Текст пісні "Крав":

Шепотів сусід зліва

Є індійський бог Шіва

Нахапав великі статки

Бо має штири руки.

Бубонів сусід справа

Тута глохне кожна справа

Най поцілуют мене в мін*т

Маю імунітет

На суд везут

Шість адвокатів

Дохтори в купі

Термометер в дупі

Крав, краду

Буду красти

Крав, краду

Буду красти

Недоторкані

З мої касти

Я крав!

Краду!

І буду красти!

Нас пакували в автомобілі

Гвинтокрили небо закрили

Тиждень шум, неділю гам

А потим - всі по домам

Не страшна вогняна геєнна

Порятує гігієна

Рука руку золотом миє

Так було і є

На суд везут

Шість адвокатів

Дохтори в купі

Термометер в дупі

Шаную Бога

Боюсі Будду

На всякий случай

Аллаха, теж

Але, совіцьку мудрість

Я не забуду

Не на*беш -

Не проживеш.

Додамо, що "Брати Гадюкіни" цього року святкують 30-річчя. Також нещодавно "Гади" отримали спеціальну нагороду Національної музичної премії YUNA "За особливі досягнення", володарями якої стають артисти, чий вплив на українську музику значущий і незаперечний.

Нагадаємо, відомий український репер Freel випустив другий сингл зі свого нового альбому, реліз якого відбудеться 19 листопада. Зворушлива композиція про війну, зокрема, про захисників Донецького аеропорту, називається "Спалах".

Відео: РБК-Україна