"Красуня ранкова": Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками в елегантному костюмі

Ребрик також розповіла про початок свого ідеального ранку
Лілія Ребрик показала шанувальникам свій черговий стильний образ, в якому вона з'явилася в студії ранкового шоу "Ранок з Україною". На цей раз телеведуча не просто витонченою фігурою блиснула, але також і поділилася важливими ранковими ритуалами, які визначають її наступний день.
Так, українська телеведуча запропонувала своїй багатотисячної армії шанувальників зробити собі каву і написати в коментарях, що для них означає ідеальне ранок. Для мотивації Лілія Ребрик розповіла про свої важливі ранкові ритуали
"Щастя в дрібницях", - уточнила Ребрик.
"Поцілувати ще сплячих дітей та чоловіка, доїхати на роботу без пробок, під час новин і реклами поніжитися ранковим сонечком (воно особливе), і навіть випити кави з брауні", - пише Лілія.
І традиційно Ребрик побажала шанувальникам: "Хорошого тижня усім нам. І не тільки тижня".
Також свій пост Ребрик супроводила парочкою стильних знімків, на яких позує в елегантному брючному костюмі сірого кольору. При цьому кофточка виконана з оригінальними вставками у вигляді незвичайного пояса на талії. Слід зазначити, що костюм вигідно підкреслює спортивну фігуру Ребрик.
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки під її фото. При цьому багато хто відгукнулися на заклик своєї улюблениці і написали про свій ідеальний ранок.
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зворушила мережу фото з доньками-красунями. Телеведуча відправилася на прогулянку з улюбленими дівчатами.
Також до цього Лілія Ребрик зачарувала яскравим весняним нарядом. Ведуча позувала в повністю червоному комбінезоні.