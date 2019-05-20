"Красуня ранкова": Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками в елегантному костюмі

Лілія Ребрик показала шанувальникам свій черговий стильний образ, в якому вона з'явилася в студії ранкового шоу "Ранок з Україною". На цей раз телеведуча не просто витонченою фігурою блиснула, але також і поділилася важливими ранковими ритуалами, які визначають її наступний день.

Так, українська телеведуча запропонувала своїй багатотисячної армії шанувальників зробити собі каву і написати в коментарях, що для них означає ідеальне ранок. Для мотивації Лілія Ребрик розповіла про свої важливі ранкові ритуали

"Щастя в дрібницях", - уточнила Ребрик.

"Поцілувати ще сплячих дітей та чоловіка, доїхати на роботу без пробок, під час новин і реклами поніжитися ранковим сонечком (воно особливе), і навіть випити кави з брауні", - пише Лілія.

І традиційно Ребрик побажала шанувальникам: "Хорошого тижня усім нам. І не тільки тижня".

Також свій пост Ребрик супроводила парочкою стильних знімків, на яких позує в елегантному брючному костюмі сірого кольору. При цьому кофточка виконана з оригінальними вставками у вигляді незвичайного пояса на талії. Слід зазначити, що костюм вигідно підкреслює спортивну фігуру Ребрик.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки під її фото. При цьому багато хто відгукнулися на заклик своєї улюблениці і написали про свій ідеальний ранок.

"Для мене ранкове щастя - в тиші випити кави зі смакотою і налаштуватися на день"

"Мій ідеальний ранок, це коли вставати не раніше 11-ти"

"Ідеальне ранок - прокинутися, зробити зарядку, почитати новини, зварити каву, поснідати, і 10-20 хв посидіти в тиші. А потім звичайно ж на роботу)"

"Костюм просто супер! Вам дуже личать такі пастельні відтінки!"

"Лілія, ви просто чарівна! Ваш позитив це і є прекрасний ранок)"

"Ви сьогодні чарівна. Вам дуже личить"

"Красуня ранкова"

"Ліля, Ви така красуня! І мега позитив. Спасибі за настрій"

"Ви чудова людина! Любов у душі - і все буде добре!"

"Дуже класний костюм"

"Як завжди, шикарна"

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зворушила мережу фото з доньками-красунями. Телеведуча відправилася на прогулянку з улюбленими дівчатами.

Також до цього Лілія Ребрик зачарувала яскравим весняним нарядом. Ведуча позувала в повністю червоному комбінезоні.