Красуня на стилі: Леся Нікітюк в комбінезоні і плащі захопила трендовим луком

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Щаслива телеведуча позувала на красивій терасі

Леся Нікітюк весело і активно проводить карантин з рідними в Хмельницькому - телеведуча дихає свіжим повітрям в саду, приділяє час племінниці, при цьому регулярно радуючи шанувальників стильними і ефектними кадрами в мережі. Теледіва нерідко викладає фото в досить відвертих вбраннях, захоплюючи стрункими і пружними формами - як розповіла зірка, її секрет в інтервальному голодуванні і спорті вдома з використанням підручних засобів. Як саме вона тренується, Леді Ле навіть показала у відеоролику!

Зараз карантин трохи послаблюють - мабуть, Нікітюк вирішила скористатися цим і відправитися в Київ. Ведуча поділилася ефектними кадрами з красивою літньої тераси, на яких демонструє трендовий образ.

Задоволена Леся зображена на веранді серед зелені, при цьому на артистці чорний комбінезон і елегантний бежевий плащ, а на ногах світлі туфельки на шпильці. Волосся її розпущене в красивій укладанні, а на обличчі ніжний макіяж.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На другому кадрі Нікітюк позує біля панорамного вікна, за яким відкривається мальовничий вид на Київ. При цьому Леді Ле грайливо спустила плащ з одного плічка і мрійливо прикрила очі, насолоджуючись атмосферним вечором.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники залишилися в захваті від нових фото і стильного образу Лесі і засипали її компліментами.

Яка гарненька

Най найкрасивіша на землі

Леся, така неповторна. Вона одна змогла добитися всього сама своєю харизмою і характером

Ви неперевершена гарна

Ой, Леся, ви як завжди СВЕРКАЕТЕ

Як завжди на висоті

Красоточка

Ой, фсьо, одна краса)))

ВИ супер

Леся ти супер , Україна пишається такими людьми

Красуня ти наша!!!

Просто агонь, люблю Вас, ви для мене є прикладом

Богиня

Леся Іванівна,ви красуня!

Круто! Дуже красиво!!!

Вирвалась вже на світ божий?

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зачарувала фотосетом в білосніжному кроп-топі з оголеними плечима і букетом бузку.