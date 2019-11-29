Красуня на мільйон: Тодоренко в шкірі спокусила розкішним декольте і довгими ніжками

Регіна Тодоренко наполегливо демонструє шанувальникам, що може бути абсолютно різною. Вона спокушає відвертими фотосетами в боді і шкірі, дозволяє собі розгулювати без макіяжу, в зручному одязі, веселиться в короткій сукні-толстовці молодіжного стилю і заряджає своїм запалом багатотисячну армію підписників. На свіжому знімку в Instagram ведуча вирішила похвалитися довгими стрункими ніжками і засвітити глибоке декольте.

Зірка постала перед підписниками у шкіряній міні спідниці, чорній майці на тонких бретелях, блискучих сітчастих панчохах і накинула на плечі трендовий піджак в смужку. У вухах – великі сережки-кільця, на ніжках – чорні туфлі-човники на шпильці, декоровані брошкою.

Злегка кучеряве блискуче волосся вона уклала в пружні локони, зробила макіяж в природних тонах з чіткими стрілками і кремовою помадою натурального відтінку.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У коментарях до ефектного фото шанувальники дівчини не встояли перед її привабливістю і поспішили обдарувати масою комплементів.

Регіна, ти сексі

Вау

Волосся, зачіска на мільйон

Колготки просто відпад

Обожнюю Регіну

Діва

Ти - лялечка! Приємно дивитися

Ох і красуня

Красива

Круто!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко полонила шанувальників млосним і душевним виконанням знаменитого романсу "Тече річка Волга". Вона також зізналася, якому музичному жанру віддає перевагу.

Також Регіна Тодоренко розговорилася про колишніх. Вона зізналася, що один з них "зламав їй життя".