Красуня лижниця: Лілія Подкопаєва змінила спортивну кваліфікацію (фото)

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Українська спортсменка активно провела вихідні

Лілія Подкопаєва не сидить на місці. Навіть після народження другої дочки (народилася 19 вересня) українська гімнастка вражає своєю активністю. І, головне, стрункістю! Шанувальники спортсменки не перестають захоплюватися, наскільки швидко їх улюблениця змогла повернутися у форму після пологів. Раніше Лілія зізналася в інтерв'ю Каті Осадчій, що набрала під час пологів 9 кілограмів. Але досвідченій спортсменці не склало ніяких труднощів скинути зайве. Також Подкопаєва підкреслила, що з маленькою дитиною доводиться бути дуже активною.

Так, активна мама вирушила перед новорічними святами на лижі! І поспішила показати шанувальникам нове яскраве фото "спортивного образу". На знімку спортсменка позує в чорному спортивному костюмі, який дивним чином лише підкреслює струнку фігуру Лілії - тонкий червоний пояс вигідно підкреслює талію.

"Все, що нам потрібно, - це лижі", - лаконічно підписала фото Подкопаєва.

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Також у себе в розділі сторіз спортсменка опублікувала чимало відео приємного знайомства... з оленями! Тварини абсолютно не злякалися і навіть позували на камеру.

Скріншоти: instagram.com/podkopayeva_official

Зазначимо, останнім часом Лілія дуже активно публікує фотографії своїх різний стильних образів. Осінь і зима - не виняток.

Нагадаємо, що 19 вересня 2019 року Подкопаєва вдруге стала мамою. У спортсменки народилася дівчинка, яку назвали Евеліною. Батьком дитини є бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Лілія все ще офіційно не узаконила свої стосунки.

Також відзначимо, що Лілія виховує двох дітей від попереднього шлюбу - дочка Кароліна, а також прийомний син Вадим. Вся сім'я живе в США.