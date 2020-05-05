Красуня на карантині: Маша Єфросиніна грайливо оголила похилі плечі в повітряному платті

Маша Єфросиніна щодня намагається виходити на зв'язок зі своїми підписниками. Тим більше, що українська телеведуча зазначала, що намагається хоч якось підтримувати і розважати шанувальників в цей непростий період. Та й сама Єфросиніна вже дуже чекає закінчення карантину. Зазначимо, що жорсткий карантин завершиться 11 травня.

На своїй instagram-сторінці теледіва публікує різні фото і відео, показуючи, як розважається на самоізоляції з дітьми і чоловіком. Останнім часом Маша стала все частіше показувати шанувальникам свої яскраві образи. Маша запустила флешмоб "сумую за сукнями". І пропонує прихильницям навіть вдома носити красиві сукні, робити зачіски і макіяж.

На новому фото Маша з'явилася в дуже романтичному образі, позуючи в білосніжному літньому платті в рюшах. При цьому сукня грайливо оголює похилі плечі ведучої. Свій образ Маша доповнила золотими лаконічними прикрасами. Забавно, що Єфросиніна позує, сидячи на столі. Вона дивиться кудись убік і щиро посміхається.

В підписи під новим постом Маша знову торкнулася теми карантину.

"Тільки мене при думці про скасування карантину охоплює паніка?" - поцікавилася у передплатників Маша.

Фолловери Маші також поспішили прокоментувати її нове фото:

“Мені теж вдома сподобалося. З чоловіком поспілкувалися. Начебто нічо такий, приємний чоловік"

“Нееееет, ви не одна. Спочатку було страшно на нього заходити, тепер не виженеш"

“Мене теж охоплює паніка, я настільки звикла до домашнього режиму, що не хочу виходити в офисс. Хочу тільки вільно бачитись зі своїми рідними"

“Я теж в деякій розгубленості. Якщо життя після карантину? Це що бачитися з друзями, в кафе ходити?? Мені здається, я забула, як комунікувати наживо. До речі, так здорово, що у вас багато букетів у будинку. Це так освіжає обстановку)"

"Немає, тому що я працювала весь карантин і особисто для мене нічого не зміниться)) як ходила на роботу так і буду ходити))"

"Напевно тому що ми настільки звикли бути вдома, що адаптаційний період після карантину не обійдеться без допомоги психолога"

"Мені вже і вдома звиклось працювати)) і в офіс не хочеться"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок.